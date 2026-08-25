Cierre de Mercado: Wall Street toma un respiro ante la caída de los rendimientos y del petróleo; disminuye la volatilidad en criptomonedas y divisas (25.08.2026)

📊 Índices y empresas

Los futuros de los índices estadounidenses se encaminan hacia el cierre de la sesión con ligeras alzas. El descenso de los precios del petróleo (OIL: -3,75%) y de los rendimientos de los bonos (rendimientos de los bonos estadounidenses a 10 y 30 años: -6 puntos base) impulsó un optimismo cauteloso.

El Nasdaq 100 registra la mayor alza (US100: +0,3%) gracias al rebote del sector de semiconductores (Nvidia: +1,9%, AMD: +4,3%) y de memorias (SK Hynix: +1,9%, Micron: +1,5%). Los futuros del S&P 500 (US500) y del Dow Jones (US30) avanzan un más moderado 0,1%.

Los índices europeos también cerraron con alzas moderadas. El DAX alemán (+0,6%) y el SMI suizo (+0,54%) registraron los mayores rebotes. El FTSE 100 británico y el FTSE MIB italiano avanzaron alrededor de un 0,3%, mientras que el CAC40 francés (-0,16%) y el IBEX 35 español (-0,2%) registraron caídas.

Nvidia puso fin a una racha de siete sesiones consecutivas de caídas antes de la publicación de sus resultados de mañana.

SpaceX planea construir una nueva instalación de lanzamiento para los cohetes Starship en la costa sur de Luisiana. Se espera que el proyecto tenga un costo de 100.000 millones de dólares.

La polaca CD Projekt fue la acción con peor desempeño del índice Stoxx 600 hoy (-5,5%), después de que la compañía anunciara que The Witcher 4 no se lanzará antes de 2028, confirmando las preocupaciones previas sobre el calendario.

🌍 Economía y geopolítica

Las ventas de viviendas nuevas en Estados Unidos cayeron más de lo esperado en julio, hasta 607.000 (consenso: 610.000; anterior: 678.000).

Canadá anunció una serie de aranceles de represalia contra Estados Unidos de entre el 15% y el 50% sobre bienes por un valor total de 20.000 millones de dólares. Entre los productos afectados se encuentran el acero, el aluminio, los productos lácteos y diversos bienes de consumo.

Según informes, Pakistán está preparando una nueva propuesta de acuerdo de paz para Estados Unidos. Las fuentes también informaron sobre un posible regreso de diplomáticos estadounidenses a Medio Oriente.

💱 Divisas y materias primas

La situación en el mercado de divisas se ha estabilizado. El índice del dólar estadounidense (USDIDX) cotiza sin cambios, mientras que el yen japonés es la divisa más débil (USD-JPY: +0,1%) y el EUR-USD avanza un 0,1%, hasta 1,1670.

El Brent cae un 3,7%, hasta 87 dólares por barril (su primera caída por debajo de los 90 dólares en una semana), en respuesta a la nueva estrategia de Washington centrada en sanciones económicas contra Irán. Un enfoque más moderado del conflicto reduce el riesgo de una nueva escalada militar, protegiendo así las cadenas de suministro. Los futuros del gas natural europeo (NATGAS.EU) retroceden un 2,8%, mientras que el gas natural en NYMEX cotiza sin cambios.

🪙 Criptomonedas

La volatilidad de las criptomonedas está disminuyendo. Bitcoin registra una leve alza del 0,35% hoy, hasta 79.200 dólares, mientras que Ethereum cae un 0,2%, hasta 2.470 dólares.