Cierre de Mercado: Yen cae se desploma a mínimo de 40 años frente al dólar

La sesión estuvo marcada por un fuerte aumento de la aversión al riesgo, provocado por la escalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán y el repunte del Brent por encima de los 100 dólares, lo que reavivó los temores inflacionarios, elevó los rendimientos de los bonos y fortaleció al dólar. El S&P 500 cayó un 1,2%, mientras las grandes tecnológicas sufrieron por las dudas sobre la rentabilidad del gasto récord en inteligencia artificial, Alphabet retrocedió un 6,9% tras elevar sus previsiones de inversión y Tesla se desplomó un 15% pese a sus fuertes entregas.



Fuente: xStation5

Noticias Clave

Geopolítica: La sesión geopolítica estuvo marcada por una fuerte escalada en Oriente Medio . Donald Trump endureció sus advertencias contra Irán , al que responsabilizó de futuros ataques hutíes, y afirmó estar cerca de ordenar una nueva ofensiva masiva . Paralelamente, los hutíes amenazaron a Saudi Aramco tras atacar dos petroleros saudíes y ampliar su bloqueo marítimo , mientras Estados Unidos completó una duodécima noche consecutiva de ataques contra Irán y Bahréin , Jordania y Kuwait denunciaron nuevos ataques iraníes con misiles y drones . Marco Rubio descartó negociaciones y advirtió que Teherán seguirá pagando un precio elevado.

Aranceles: Estados Unidos anunció un nuevo arancel del 25% que afectará a miles de millones de dólares en exportaciones brasileñas , aumentando las tensiones comerciales entre ambos países y generando riesgos adicionales para los sectores exportadores de Brasil .

Estados Unidos: Las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo descendieron a 187.000 , muy por debajo de las 210.000 esperadas y de las 208.000 anteriores, mientras el Índice Nacional de Actividad de Chicago mejoró hasta -0,02 . Al mismo tiempo, el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años superó el 4,70% por primera vez desde enero de 2025 , reflejando mayores expectativas de inflación y tasas de interés elevadas .

Fitch: Fitch Ratings advirtió que las perspectivas crediticias de Estados Unidos dependen cada vez más de que se mantenga la confianza en la inversión vinculada a la inteligencia artificial . La agencia señaló que la creciente divergencia entre empresas y sectores en materia de gasto en IA se está convirtiendo en un factor clave para la evolución del crédito y la actividad económica estadounidense .

Europa: El Banco Central Europeo mantuvo sin cambios sus principales tasas de interés , con la tasa de depósito en 2,25% , la tasa de refinanciación en 2,40% y la facilidad marginal de crédito en 2,65% . El BCE advirtió que el impacto inflacionario del shock energético aún no se ha trasladado por completo, reiteró que sus próximas decisiones dependerán de los datos , la inflación subyacente y la transmisión monetaria , y confirmó que las carteras APP y PEPP seguirán reduciéndose de forma gradual. Además, algunos funcionarios estarían preparados para subir los tipos en septiembre , mientras la confianza del consumidor de la eurozona mejoró hasta -15,9 , frente al -17 esperado.

Canadá: Las ventas minoristas canadienses aumentaron un 1% mensual , en línea con las previsiones y por encima del crecimiento anterior del 0,5% , reflejando una mejora del consumo interno .

Reino Unido: Los mercados ya descuentan por completo un aumento acumulado de 50 puntos básicos en los tipos de interés del Banco de Inglaterra antes de finalizar el año, ante la persistencia de las presiones inflacionarias .

Petróleo: El petróleo superó los 100 dólares por barril tras el ataque de los hutíes contra dos petroleros saudíes , aumentando el riesgo de interrupciones en el suministro mundial . Las amenazas sobre el mar Rojo y el estrecho de Bab el-Mandeb ponen en peligro una de las principales rutas comerciales globales y podrían elevar los costes de transporte , la inflación y las tensiones en las cadenas de suministro .

Oro: El oro cayó hasta un 2,2% y se situó cerca de los 4.050 dólares por onza , recortando las ganancias de las dos jornadas anteriores. El retroceso se produjo porque la escalada del conflicto en Oriente Medio impulsó los precios de la energía y reforzó las expectativas de que la Reserva Federal mantenga o endurezca su política monetaria para contener la inflación .

Acciones: IBM destacó que el gasto tecnológico podría representar hasta el 10% de los presupuestos empresariales en 2035. Por su parte, AMD presentó Helios, su nuevo rack de servidores para inteligencia artificial, y aseguró que el acelerador MI450 es el más rápido del sector. La compañía indicó que Helios ya se encuentra en producción completa y que los primeros envíos comenzarán próximamente.

Análisis US100

El precio retrocedió hasta la zona de soporte de 28.423 puntos, donde el MACD también alcanzó un área de soporte y comenzó a mostrar una posible estructura de giro. A partir de ese nivel, el mercado mantiene una recuperación correctiva y se aproxima a la resistencia principal de 28.960 puntos. Una ruptura confirmada por encima de esta zona podría dar continuidad al movimiento alcista. En cambio, un rechazo en dicha resistencia podría frenar la recuperación y llevar nuevamente al precio hacia los soportes de 28.423 y 28.239 puntos.



Fuente: xStation5

Análisis GOLD

El precio retrocedió hasta su media móvil y encontró soporte en la zona de 4.028 puntos, aunque el mercado mantiene una estructura bajista. Una consolidación por encima de este nivel podría favorecer una corrección de la caída, con niveles en los principales puntos pivote de 4.140 y 4.165 puntos. En cambio, una ruptura confirmada por debajo de 4.028 podría reactivar la presión vendedora y extender el movimiento hacia el siguiente soporte relevante.



Fuente: xStation5