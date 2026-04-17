Cierre de mercados: un avance geopolítico desata euforia en los mercados

El principal factor que impulsa la volatilidad del mercado

El evento definitorio del viernes fue el anuncio del ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Seyed Abbas Araghchi, de que el Estrecho de Ormuz sería completamente abierto durante la duración del alto el fuego entre Israel y Líbano. Esta declaración desencadenó un repunte inmediato y espectacular en los mercados bursátiles globales y una fuerte salida de capital del mercado del petróleo. El presidente Trump agradeció a Irán por abrir el estrecho, al tiempo que confirmó que el bloqueo naval de Estados Unidos sobre puertos iraníes se mantiene hasta que se alcance un acuerdo de paz formal. El mercado ha descontado este escenario como el más probable, aunque el acuerdo sigue siendo frágil y el alto el fuego expira formalmente el 21 de abril.

Geopolítica

El alto el fuego de diez días entre Israel y Líbano entró en vigor el jueves a las 17:00 hora del Este, y la reapertura del Estrecho de Ormuz el viernes fue una consecuencia directa. Axios informó que Washington y Teherán están negociando un plan de paz de tres páginas, cuyo elemento clave es la transferencia de uranio iraní a Estados Unidos a cambio de 20.000 millones de dólares en fondos congelados.

Sin embargo, un funcionario iraní advirtió que la apertura del estrecho es condicional y depende de que Estados Unidos respete los términos del alto el fuego, y que Irán considera el bloqueo naval como una violación del mismo. A pesar del optimismo, los analistas destacan que las diferencias entre ambas partes, especialmente en el ámbito nuclear, siguen siendo significativas y requerirán negociaciones profundas.

Datos económicos y la Fed

Mary Daly, presidenta de la Reserva Federal de San Francisco, defendió una postura de “esperar y ver” respecto a las tasas, señalando que la política monetaria actual, ligeramente restrictiva, es adecuada para el entorno actual. El mercado de swaps ha eliminado las expectativas de subidas de tasas en Estados Unidos, mientras que para el Banco Central Europeo se mantiene prácticamente asegurado un aumento de 25 puntos básicos en julio.

Analistas de Piper Sandler advirtieron que el rápido rebote bursátil oculta debilidades en la amplitud del mercado, calificando los fundamentos técnicos actuales como una “base frágil”. Daly no tiene derecho a voto en el FOMC este año, lo que limita su influencia directa.

Índices

El S&P 500 superó por primera vez en la historia los 7,100 puntos, cerrando con una subida superior al 1.2%. El Dow Jones avanzó más de 916 puntos (casi 2%), mientras que el Nasdaq Composite subió un 1.3%, marcando nuevos máximos históricos. El Russell 2000 también rompió récords, superando los 2,735 puntos y avanzando un 2.5%.

En la semana, el S&P 500 acumuló una subida del 4%, el Dow del 3% y el Nasdaq de hasta un 6%.

Acciones

Los mayores ganadores del día fueron las compañías de turismo y transporte: Royal Caribbean subió cerca de un 10% y United Airlines más de un 9%. El sector energético fue el más castigado: APA Corporation cayó más de un 9%, Valero más de un 8.5%, Exxon Mobil un 5% y Chevron más de un 4%.

Destacó Critical Metals, con un salto superior al 40% tras la aprobación del gobierno de Groenlandia para adquirir una participación en la mina de tierras raras Tanbreez. Por su parte, Netflix registró una caída significativa de más del 10%.

Divisas

El índice dólar (USDIDX) cayó más de un 0.2%, retomando su tendencia bajista en respuesta a la desescalada en Medio Oriente y al reporte de Axios sobre el plan de paz en negociación.

Materias primas

Los precios del petróleo se desplomaron tras la reapertura del Estrecho de Ormuz: el WTI cayó cerca de un 11%, hasta la zona de $82–$85 por barril, mientras que el Brent retrocedió entre un 9% y 11%, hasta $88–$90. Se trata del peor desempeño semanal desde abril de 2020.

El oro, en cambio, subió un 1.38%, alcanzando los $4,856 por onza, lo que sugiere que persisten dudas sobre la durabilidad del acuerdo. Arabia Saudita advirtió que la normalización de los flujos energéticos tomará tiempo debido a la cautela de las aseguradoras.

Criptomonedas

Bitcoin superó los $77,000, subiendo más de un 3.36% y alcanzando su nivel más alto desde febrero. El movimiento fue impulsado por el clima diplomático positivo, las noticias del plan de paz entre Estados Unidos e Irán y los flujos hacia ETFs de BTC.

El RSI de 14 días se acerca al nivel de 70 puntos, entrando en zona de sobrecompra, lo que sugiere cautela pese al fuerte impulso alcista. Los inversores institucionales están tratando cada vez más a las criptomonedas como cobertura frente a la incertidumbre geopolítica, lo que se traduce en rápidos repuntes ante señales positivas en el frente diplomático.