Cierre USDCLP 21.08.2024

Jornada Bajista para el Tipo de Cambio: Expectativas Puestas en Jackson Hole La jornada de hoy presentó un comportamiento completamente bajista para el tipo de cambio en Chile, con mínimos de $914,85 pesos por dólar y máximos de $925,08 pesos por dólar. Este movimiento estuvo principalmente influenciado por la expectativa de los inversionistas ante la publicación de las actas de la Reserva Federal y el próximo evento de Jackson Hole. Factores que Influyeron en la Jornada Expectativas de Recortes de Tasas : Varios gobernadores de la Reserva Federal han dado señales de un enfoque dovish , lo que ha aumentado las proyecciones de recortes de tasas para este año. Este tono moderado ha presionado el tipo de cambio a la baja.

Impacto del Evento de Jackson Hole: Jackson Hole, un evento de gran relevancia y mayor duración, podría generar variaciones en el tipo de cambio durante los próximos días, a medida que se revele más información sobre las proyecciones económicas a nivel mundial. Los mercados estarán atentos a cualquier indicio sobre las futuras políticas monetarias de Estados Unidos. Rendimiento de China y el Cobre Repunte en China: A pesar de la caída inicial en el semestre, China ha mostrado señales de recuperación, lo que fortalece al cobre y podría contribuir a sesiones alcistas para este metal en el futuro cercano. Proyecciones para el Tipo de Cambio Si Jackson Hole sugiere un próximo recorte de tasas en Estados Unidos para septiembre, podríamos ver que el tipo de cambio en Chile continúe con su tendencia bajista, acercándose a niveles de $905 y $900 pesos por dólar. La expectativa de una flexibilización monetaria en EE.UU. podría seguir debilitando al dólar, favoreciendo al peso chileno. USDCLP Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Fuente: xStation 5

