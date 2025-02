Cierre USDCLP 29.07.2024

El dólar internacional cierra con alzas mientras el cobre sigue en descenso El dólar a nivel internacional tuvo una leve jornada alcista, con alzas cercanas al 0.28%, prácticamente sin grandes movimientos a la espera de la reunión de la Reserva Federal (FED) programada para el miércoles. En contraste, el cobre experimentó una jornada bajista, con caídas cercanas al 0.65%, afectado por la incapacidad de la economía china de repuntar y cumplir los objetivos esperados por el mercado. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil El dólar se encuentra en una jornada alcista, sin grandes movimientos, en anticipación a la nueva reunión de la FED. No se esperan cambios significativos en la política monetaria de Estados Unidos. La atención se centrará en las declaraciones del presidente de la FED, Jerome Powell, de quien se espera que entregue indicios sobre la próxima reunión de tasas en septiembre, con una probabilidad casi del 100% de una reducción de tasas. En cuanto al cobre, se observa una sesión bajista, con caídas cercanas al 0.65%, debido a que el mercado está a la espera de nuevos estímulos para recuperar la economía china, que se ha visto golpeada por una baja demanda interna. Desde la última reunión del Tercer Pleno Comunista, no se han tenido noticias de estímulos económicos, lo que está causando preocupación en el mercado de los metales, ya que la actividad económica no está cumpliendo con lo esperado y solo empeora. El tipo de cambio fluctuó entre 953 y 957. Para mañana, podríamos ver un tipo de cambio más alcista si el cobre no logra recuperarse y el dólar a nivel internacional sigue con las alzas. En este caso, el billete verde podría acercarse a las zonas de 968 pesos por dólar, niveles no vistos desde abril del presente año. Por otro lado, si China implementa estímulos a su economía y el cobre retoma una tendencia alcista, junto con nuevas declaraciones desde EE.UU. confirmando una posible baja de tasas, podríamos ver el dólar más cercano a las zonas de 959 pesos por dólar USDCLP xStation 5

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "