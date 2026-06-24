Cita clave en la tecnología: Micron presenta sus cuentas en máximos de volatilidad

Tras una fuerte caída de más del 13% en las acciones de Micron y una liquidación generalizada en el sector de los semiconductores, los inversores esperan con impaciencia los resultados del tercer trimestre fiscal de 2026 de la compañía, programados para publicarse después del cierre del mercado el 24 de junio. Las expectativas son excepcionalmente altas, con Wall Street pronosticando ingresos de aproximadamente 35.300 a 35.400 millones de dólares y un beneficio por acción superior a los 20 dólares, lo que marcaría otro trimestre de crecimiento récord impulsado por el auge de la inteligencia artificial.

La demanda de memoria de gran ancho de banda (HBM) utilizada en los aceleradores de IA sigue siendo el principal motor de crecimiento, mientras que Micron declaró anteriormente que su capacidad de producción de HBM para 2026 ya ha sido totalmente asignada. Sin embargo, los inversores se centrarán no solo en los resultados principales, sino, lo que es más importante, en las previsiones para el cuarto trimestre y en los comentarios de la dirección sobre las tendencias de la oferta y la demanda en los mercados de DRAM y NAND.

Después de que la acción haya subido más de un 1.000% desde abril de 2025, los inversores buscan la confirmación de que el ciclo de inversión en IA continúa acelerándose en lugar de acercarse a un punto de saturación. Como resultado, el informe de ganancias de Micron podría servir como catalizador para un nuevo repunte en todo el sector de la IA o activar otra ola de recogida de beneficios.

¿En qué se centrará más el mercado?

Previsiones de ingresos y beneficios para el cuarto trimestre, así como comentarios sobre las perspectivas para el año fiscal 2027.

Tendencias de crecimiento en los envíos de HBM y demanda de los clientes de infraestructura de IA y centros de datos.

Si Micron puede mantener su margen bruto récord, estimado anteriormente en torno al 81%.

Los resultados de Micron como prueba para el mercado alcista de la IA

Micron presentará sus resultados del tercer trimestre fiscal en un momento en que el sector de los semiconductores se enfrenta a una presión creciente tras una fuerte liquidación en las acciones relacionadas con la IA.

Como resultado, el informe no se juzgará únicamente por las cifras de ingresos y beneficios, sino también por si la demanda de infraestructura de IA sigue siendo lo suficientemente sólida como para justificar las elevadas valoraciones del sector.

El mercado busca algo más que resultados récord

Las estimaciones del consenso prevén unos ingresos de aproximadamente 35.300 a 35.400 millones de dólares y un beneficio por acción superior a los 20 dólares, lo que representa un crecimiento interanual extraordinario.

Sin embargo, las expectativas han aumentado de forma tan drástica que superar las previsiones podría ya no ser suficiente. Los inversores buscarán pruebas de que el crecimiento puede mantenerse sólido en los próximos trimestres.

La memoria HBM sigue siendo el núcleo de crecimiento de Micron

La parte más importante del informe será el negocio de HBM de la compañía, que suministra soluciones de memoria avanzadas utilizadas en los aceleradores de IA. Micron ha indicado anteriormente que su capacidad de HBM para 2026 ya está totalmente reservada, lo que hace que cualquier actualización sobre la demanda de los clientes, los envíos, los precios y la futura expansión de la capacidad sea especialmente importante.

Por otro lado, Los márgenes revelarán el poder de fijación de precios de la industria. Micron pronosticó anteriormente un margen bruto de alrededor del 81%, lo que representaría uno de los niveles de rentabilidad más altos en la historia de la compañía. Mantener o ampliar aún más los márgenes reforzaría la idea de que las ajustadas condiciones de suministro en los mercados de DRAM, NAND y HBM siguen fortaleciendo el poder de fijación de precios de Micron.

Las previsiones pueden importar más que los propios resultados

Es probable que el mercado ponga un mayor énfasis en las previsiones para el cuarto trimestre y en las perspectivas de la dirección para el año fiscal 2027 que en las propias cifras reportadas.

Si las previsiones apuntan a una aceleración continua de la demanda de IA y centros de datos, el informe podría ayudar a restaurar la confianza en todo el sector de los semiconductores. Por el contrario, un tono más cauteloso podría intensificar las preocupaciones de que el ciclo de inversión en IA está empezando a enfriarse.

El posicionamiento en el mercado de opciones podría limitar la reacción post-ganancias

Más allá de los fundamentos, los inversores también vigilarán de cerca el posicionamiento en el mercado de opciones, que parece inusualmente estirado antes de la publicación de los resultados. La volatilidad implícita para las opciones de Micron se encuentra actualmente en su nivel más alto en aproximadamente dos años, lo que refleja las elevadas expectativas de un movimiento significativo tras los resultados. Al mismo tiempo, el posicionamiento sigue estando fuertemente sesgado hacia las opciones de compra (calls), de forma similar a la configuración vista antes del informe de ganancias de Micron en marzo, cuando la acción cayó a pesar de ofrecer resultados sólidos.

La mayor concentración de opciones de compra se agrupa en torno al nivel de los 1.200 dólares, lo que podría actuar como una zona de resistencia a corto plazo. En un escenario alcista, los creadores de mercado podrían vender acciones a medida que el precio se acerque a este nivel, limitando potencialmente el impulso al alza. Mientras tanto, se espera que la volatilidad implícita se desplome tras la publicación de los resultados, lo que históricamente ha provocado una rápida pérdida de valor de las primas de las opciones y un aumento de la recogida de beneficios. En última instancia, la reacción de la acción puede depender tanto de la dinámica del mercado de opciones como de los propios resultados financieros.