Claves del día: Acciones esperan las actas de la Fed

Análisis US100

El Nasdaq 100 se ha mantenido en torno al soporte de los 29.562 puntos, zona donde el MACD comienza a mostrar señales de giro. Sin embargo, el precio aún conserva una estructura de lateralización, por lo que la reacción en torno a este nivel será clave para definir la dinámica de corto plazo.

Si el precio logra consolidarse sobre los 29.562 puntos, podría intentar una recuperación hacia su media móvil, ubicada en torno a los 29.900 puntos. En cambio, una consolidación por debajo de este soporte podría extender la caída hacia el siguiente punto pivote, ubicado en torno a los 29.238 puntos.

🔹 Punto Clave: 29.562

🔺 Escenario Alcista: 29.900

🔻 Escenario Bajista: 29.238

Noticias Clave

La renta variable estadounidense se mantiene débil tras la presión registrada el martes, cuando el Nasdaq lideró las caídas en medio de una marcada debilidad en el sector tecnológico. Los segmentos de semiconductores y memoria fueron los más afectados, mientras los rendimientos estadounidenses se mantuvieron elevados. Industriales y Materiales también quedaron rezagados, en contraste con Energía, Sanidad y Consumo Básico, que superaron al mercado. El reciente repunte en los rendimientos a largo plazo ha venido pesando sobre el sentimiento general, especialmente después de que el tramo a 30 años alcanzara el lunes su nivel más alto en cerca de 19 años.

En el plano geopolítico, el presidente estadounidense Trump confía en que Irán ceda ante su presión económica, aunque según POLITICO Teherán podría estar dispuesto a prolongar la espera. El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Araghchi, señaló que Teherán rechazó las propuestas de alto el fuego y afirmó que la guerra debe terminar, no pausarse. En el frente comercial, Trump anunció una pausa de tres días en los aranceles del 50% sobre Canadá, previstos para entrar en vigor el 19 de agosto, medida que el primer ministro canadiense Carney confirmó hasta finales del 21 de agosto.

En el mercado de materias primas, los futuros del crudo subieron ligeramente en medio del estancamiento en torno al Estrecho de Ormuz, mientras los rendimientos de los bonos moderaron su avance. De cara a la sesión, los inversores permanecerán a la espera de la publicación de las actas de la Reserva Federal, que podrían ofrecer nuevas señales sobre la orientación de la política monetaria.

Geopolítica: El presidente estadounidense Trump confía en que Irán ceda ante su presión económica, aunque según POLITICO Teherán podría estar dispuesto a prolongar la espera. Trump ordenó a sus principales enviados detener las conversaciones con Irán, en un giro estratégico que, según CNN, pasa de “golpear cuanto antes” a “estrangular” al régimen con el tiempo. El ministro de Exteriores iraní, Araghchi, afirmó que Teherán rechazó las propuestas de alto el fuego y que la guerra debe terminar, no pausarse, mientras figuras como Ghalibaf endurecieron el tono contra Washington. Además, fuentes citadas por FT señalan que Irán ha valorado atacar objetivos militares estadounidenses en Europa ante una eventual escalada, y Baghaei desestimó las acusaciones de los EAU sobre lanzamientos de misiles.

Aranceles: Trump anunció una pausa de tres días en los aranceles del 50% sobre Canadá, previstos para entrar en vigor esta mañana, tras alcanzar un acuerdo pendiente de formalización que incluso podría revivir el oleoducto Keystone XL. El representante comercial Greer detalló que el acuerdo contempla acceso integral al mercado para los productos estadounidenses, compromisos de seguridad económica y alineación comercial digital. El primer ministro canadiense Carney confirmó el aplazamiento hasta finales del 21 de agosto bajo la Sección 338 de la Ley de Aranceles de 1930, señalando avances sustanciales pese al trabajo pendiente.

Divisas: El dólar se suavizó ligeramente y cedió terreno tras el anuncio de la pausa arancelaria a Canadá, en una sesión con pocos catalizadores nuevos y con la atención puesta en las Actas del FOMC. El EUR/USD logró ligeras ganancias, aunque limitado en torno a 1,1500 tras los comentarios de Lane del BCE. El GBP/USD careció de dirección después de datos de empleo británicos decepcionantes, con la vista puesta en la inflación, mientras el USD/JPY retrocedió levemente hacia la zona de 159,00 apoyado por sólidos datos de pedidos de maquinaria en Japón.

Bonos: Los futuros del UST a 10 años extendieron ligeramente sus ganancias tras un reciente estancamiento, aunque los rendimientos se mantuvieron elevados a la espera de las Actas del FOMC. Los futuros del Bund se despegaron de sus mínimos previos, con el repunte limitado por los mayores precios de la energía y la oferta inminente, con una emisión de 6.000 millones de euros prevista. Los futuros del JGB a 10 años prolongaron su recuperación mientras los rendimientos retrocedían, pese a los precios más altos del petróleo y unos pedidos de maquinaria más fuertes de lo esperado.

Australia: El vicegobernador del RBA, Hauser, advirtió que la inflación sigue demasiado alta y que la política monetaria debe contener tanto los precios como la demanda. Descartó una recesión y anticipó solo una desaceleración, aunque expresó preocupación por los riesgos al alza en la inflación, señalando que de no moderarse tendrían que volver a subir los tipos.

Japón: El JP225 no logró beneficiarse de unos pedidos de maquinaria mejores de lo esperado y cedió presionado por la debilidad tecnológica, pese al retroceso de los rendimientos desde máximos de varias décadas. Los pedidos de maquinaria de junio sorprendieron al alza, con un avance mensual del 9,7% frente al 7,8% esperado y un repunte interanual del 16,9% frente al 10,8% previsto.

China: Los índices cerraron finalmente mixtos, con el referencial de Hong Kong sostenido mientras los inversores digerían los resultados de compañías como Baidu y Xiaomi. El mercado continental, en cambio, se alineó con el tono general negativo, con pérdidas destacadas en el segmento ChiNext, de perfil tecnológico similar al Nasdaq.

Petróleo: Los futuros del crudo subieron ligeramente en medio del estancamiento en torno al Estrecho de Ormuz, después de que Trump reiterara que no hay conversaciones con Irán y que el bloqueo naval sigue plenamente vigente. Los inventarios privados semanales mostraron una caída del crudo de 0,3 millones de barriles, mientras se sumaron factores puntuales como la firma de contratos de productores estadounidenses con PDVSA, una explosión por sabotaje en un gasoducto sirio y las negociaciones de Rusia con Myanmar en el sector de hidrocarburos.

Metales: El oro spot recuperó parte de las pérdidas de la jornada previa, aunque con un avance limitado a la espera de las Actas del FOMC. Los futuros del cobre se mantuvieron contenidos en un entorno de aversión al riesgo predominante en los mercados globales.

Acciones: China relajó los límites sobre los chips H200 de NVIDIA a medida que se intensifica la carrera por la inteligencia artificial, permitiendo pequeños envíos para apoyar a sus principales grupos tecnológicos frente a sus rivales estadounidenses. Según FT, ByteDance y Tencent habrían recibido cada una alrededor de 10.000 procesadores H200 en las últimas semanas.

Gráfico del Día

Tras no lograr superar la región de los 4.450 puntos, el oro mantiene una estructura correctiva y se acerca nuevamente al nivel de los 4.308 puntos. Actualmente, el precio cotiza por debajo de sus medias móviles, por lo que la dinámica de corto plazo estará condicionada por la reacción frente a esta zona de soporte.

Si el precio logra mantenerse sobre los 4.308 puntos, podría desarrollar una estructura de giro e intentar una recuperación hacia la resistencia principal de los 4.450 puntos, con un siguiente nivel en torno a los 4.542 puntos. En cambio, una pérdida de este soporte podría abrir la puerta a un movimiento bajista de mayor amplitud, con una zona de apoyo relevante en torno a los 4.200 puntos

🔹 Punto Clave: 4.308

🔺 Escenario Alcista: 4.450 - 4.542

🔻 Escenario Bajista: 4.200