Claves del día: IPP de EE.UU. sorprende a la baja y alivia presión sobre la Fed

Los futuros estadounidenses cotizan estables y los metales corrigen, mientras los mercados se preparan para el dato de inflación al productor (IPP) de Estados Unidos, la referencia clave de la sesión.



En el plano geopolítico, el mediador de Pakistán se reunió por segunda vez con el ministro iraní Araghchi para prorrogar la tregua de 60 días (Al Arabiya), mientras la autoridad del Estrecho de Ormuz afirmó que la vía sigue bloqueada hasta cumplirse las condiciones de Irán (Press TV). El crudo cayó inicialmente, pero se recuperó desde mínimos ante la falta de novedades durante la noche.



En divisas, el USD/JPY sufrió una leve presión al cierre tras señalar Bloomberg que el Gobierno de Takaichi respaldaría una subida más rápida de tipos del BoJ. La atención de la jornada se centrará en el dato de IPP estadounidense.





US100: La estructura del precio se mantiene aún por debajo de su directriz bajista, aunque el momentum continúa mostrando señales positivas, con el precio cotizando sobre sus medias móviles. En este contexto, una superación de la directriz podría confirmar la continuidad del movimiento alcista y reforzar la estructura de recuperación de corto plazo.



El soporte clave se ubica en torno a los 29.562 puntos. Mientras el precio logre mantenerse sobre este nivel, podría extender el avance hacia la primera resistencia de los 30.077 puntos y, posteriormente, hacia los 30.604 puntos. En cambio, una pérdida de este soporte podría abrir un escenario correctivo de mayor amplitud, con una zona de apoyo relevante en torno a los 29.249 puntos.



Fuente: xStation5.

GOLD: El oro comienza a mostrar señales de debilidad, manteniendo la divergencia bajista indicada por el MACD. Además, la media móvil de 50 periodos comienza a cruzar el precio, mientras la cotización no ha logrado consolidarse sobre los 4.387 puntos. Por ello, este nivel continúa siendo la principal referencia técnica de corto plazo.

Si el precio logra consolidarse por encima de los 4.387 puntos, podría extender el movimiento hacia la resistencia ubicada en torno a los 4.513 puntos. En cambio, una pérdida sostenida de esta zona podría abrir espacio para una corrección más profunda, con un soporte relevante en torno a los 4.225 puntos.

Fuente: xStation5.