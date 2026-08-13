¿Qué revelan los últimos datos de inflación de EE. UU.?

La inflación del IPP de julio se situó por debajo de las expectativas, aunque no en todos sus componentes.
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Dato general: bajó hasta el 4,7% interanual, por debajo del consenso (4,9%), y se mantuvo estable mensualmente (0,0%).
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Dato subyacente: se situó en el 4,7%, ligeramente por encima del consenso (4,6%). En términos mensuales, aumentó un 0,4%.
Desglose de los datos del informe IPP
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Bienes (-0,7% mensual): los precios de los bienes cayeron por segundo mes consecutivo, impulsados por un descenso del 3,1% en los costes energéticos y del 0,9% en los precios de los alimentos.
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Más de la mitad de la caída de los bienes se debió al descenso del 5,7% en los precios de la gasolina. También registraron caídas destacadas el diésel, el combustible para aviones y las verduras frescas y secas.
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Excluyendo los alimentos y la energía, componentes más volátiles, los precios de los bienes aumentaron ligeramente un 0,1%.
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Servicios (+0,2% mensual): los servicios continuaron al alza, principalmente por un incremento del 0,6% en los servicios excluidos el comercio, el transporte y el almacenamiento.
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Uno de los principales factores fue el fuerte aumento del 6,5% en los costes de gestión de carteras, junto con mayores márgenes minoristas en automóviles, alimentación/alcohol y productos de salud y belleza.
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Construcción (+2,2% mensual): los costes de construcción registraron un fuerte avance durante el mes, compensando parcialmente la caída de los bienes.
Dólar hoy en Chile: el dólar pierde fuerza tras caída inesperada de ventas minoristas en EE. UU.
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Mercados a Observar Hoy: SUGAR, COFFEE y USDMXN (14.08.2026)
Claves del día: ventas minoristas de EE.UU. decepcionan
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