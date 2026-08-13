Mercados a Observar Hoy: US100, USDJPY y WHEAT (13.08.2026)

Las acciones y los bonos pierden impulso en una jornada marcada por el repunte del petróleo, que vuelve a cotizar cerca de los 90 dólares. El movimiento del crudo ha reactivado las preocupaciones inflacionarias justo antes de los datos de inflación de Estados Unidos, que serán claves para evaluar el margen de acción de la Reserva Federal. Aunque el mercado accionario se mantiene relativamente estable, el alza de la energía limita el apetito por riesgo, ya que un petróleo más alto puede presionar las expectativas de inflación y reducir la probabilidad de una política monetaria más flexible.

El foco vuelve a estar en Oriente Medio, después de que Donald Trump impusiera nuevas exigencias a Irán, debilitando las expectativas de una reapertura rápida del estrecho de Ormuz. Esto llevó al crudo a extender su avance por quinta sesión consecutiva, mientras los inversores vuelven a incorporar una mayor prima de riesgo geopolítico. Aunque las negociaciones entre Omán e Irán siguen en una fase avanzada, el mercado parece asumir que el proceso será más complejo de lo esperado, lo que mantiene la volatilidad elevada en energía, divisas y renta fija.

US100

El Nasdaq 100 ha encontrado apoyo en las operaciones previas a la apertura, impulsado por el repunte de las acciones vinculadas a inteligencia artificial en Asia. El movimiento llega en una sesión sensible para los activos de riesgo, ya que el dato de IPP de Estados Unidos puede confirmar o moderar la lectura positiva que dejó el IPC. Si el dato vuelve a mostrar una inflación contenida, el mercado podría mantener la expectativa de una Fed menos restrictiva; si sorprende al alza, podría presionar nuevamente las valoraciones tecnológicas, que siguen siendo sensibles a los movimientos en tasas.

A nivel técnico, el índice mantiene una estructura más constructiva después de recuperar la zona de 29.436 puntos, que ahora funciona como primer soporte relevante. El precio se mantiene por encima de la media móvil de 50 periodos y lejos de la media de 200, lo que confirma que la tendencia de fondo continúa siendo alcista. Sin embargo, tras la ruptura del triángulo y la posterior recuperación, el mercado aún necesita consolidar sobre 29.436 para validar continuidad. La siguiente resistencia importante se ubica en 30.945 puntos, zona de máximos recientes. Por debajo, una pérdida de 29.436 devolvería presión hacia 28.306, mientras que 27.196 sigue siendo el soporte estructural más importante de corto plazo.

Fuente: xStation

USDJPY

El yen japonés vuelve a debilitarse frente al dólar, con el par USDJPY recuperando parte del movimiento posterior a la intervención coordinada entre Japón y Estados Unidos. El precio se acerca nuevamente a la zona de 160, lo que refleja que la presión estructural sobre la divisa japonesa no ha desaparecido. El dólar continúa fortaleciéndose frente a varias monedas principales, apoyado por la demanda de liquidez y refugio en un contexto de mayor tensión geopolítica, mientras que el mercado sigue evaluando hasta qué punto las autoridades japonesas estarán dispuestas a intervenir nuevamente para contener la depreciación del yen.

A nivel técnico, el par ha recuperado cerca del 50% del desplome posterior a la intervención, llegando a la zona de 159,44, que coincide con un retroceso de Fibonacci y una resistencia de corto plazo. La recuperación desde los mínimos recientes fue rápida, pero el precio aún se mantiene por debajo de niveles clave como 160,44, 161,95 y 162,83, que ahora funcionan como resistencias escalonadas. El soporte más importante se mantiene en 158,68, zona donde convergen la media móvil de 200 periodos y la antigua base del canal alcista. Si el precio logra consolidar por encima de 159,44, podría intentar extender el rebote hacia 160,44. En cambio, una pérdida de 158,68 volvería a debilitar la estructura y dejaría expuesto el soporte de 157,21, con 154,87 como referencia más profunda. El MACD sigue en terreno negativo, aunque empieza a mostrar moderación en la presión bajista.

Fuente: xStation



WHEAT

El trigo vuelve a captar atención después de que el USDA proyectara que la producción estadounidense de 2026 será de apenas 1.530 millones de bushels, lo que implicaría una caída de 23% frente al año anterior y el nivel más bajo desde 1970. El balance de oferta y demanda en Estados Unidos se está ajustando de forma relevante, con una previsión de rendimiento promedio que bajaría desde 53,3 bushels por acre en 2025 a 47,8 bushels por acre en 2026. Esto deja al mercado más sensible a cualquier nueva perturbación climática o logística.

A esto se suma el riesgo geopolítico en la región del Mar Negro, donde posibles interrupciones en las exportaciones rusas o ucranianas podrían desviar parte de la demanda global hacia otros proveedores y aumentar la prima de riesgo en la CBOT. Técnicamente, el precio ha respetado la zona del 61,8% de Fibonacci, ubicada cerca de 624,81, y desde ahí intenta reconstruir momentum. La zona de 641,52–658,23 es clave, ya que concentra la media de 21 periodos y el retroceso de 38,2%. Una consolidación por encima de 658,23 podría abrir espacio hacia 678,91 y posteriormente 719,54. En cambio, si el precio vuelve a perder 624,81, aumentaría el riesgo de una corrección hacia 604,14 y 587,71. El MACD todavía refleja una pérdida de impulso frente al rally previo, pero empieza a moderar la presión bajista, por lo que la reacción sobre esta zona de soporte será determinante.

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Fuente: xStation

