Claves del Día: Kospi se desploma y aumenta la presión sobre las acciones

Los futuros estadounidenses cotizan a la baja luego de una sesión de ayer en la que las acciones registraron un movimiento de precios en ambos sentidos: el optimismo inicial se fue desvaneciendo a medida que avanzaba la jornada. El sentimiento se apoyó al comienzo en que Estados Unidos e Irán pausaron sus ataques mutuos durante el fin de semana, lo que provocó una caída en el precio del petróleo. El crudo alcanzó sus mínimos durante la mañana europea, mientras los futuros de acciones estadounidenses operaban cerca de sus máximos, aunque ambos movimientos comenzaron a retroceder con la llegada de los participantes estadounidenses. La caída se concentró en el sector tecnológico: el Nasdaq cerró a la baja, mientras que el S&P 500 se mantuvo en general estable y el Russell 2000 y el Dow avanzaron. El S&P 500 de peso igual (RSP) también superó al índice general, lo que refleja una amplitud subyacente positiva. Nvidia (NVDA) se vio afectada por informes de que la empresa estaría en conversaciones con OpenAI para asegurar 250.000 millones de USD en financiación destinada a un centro de datos, mientras que ASML (ASML) retrocedió tras reportes de que China habría iniciado la producción masiva de equipos de litografía DUV desarrollados localmente.

En el plano geopolítico, el presidente estadounidense, Trump, afirmó que Irán está dialogando con Estados Unidos para alcanzar un acuerdo de forma inmediata y que las conversaciones se mantienen en un tono muy amistoso. Añadió que pondrán fin a la amenaza nuclear iraní con rapidez y que Irán “se está comportando de nuevo”. Asimismo, señaló que Irán quería reunirse y que las partes ya se están reuniendo, apuntando a la posibilidad de que finalmente se concrete un acuerdo.

En Asia-Pacífico, las acciones cerraron mayoritariamente en terreno negativo, en medio de una fuerte liquidación tecnológica y por preocupaciones sobre la competencia, tras los informes de que China había iniciado la producción masiva de equipos de litografía DUV de desarrollo propio. En el mercado de divisas, el dólar operó con pocos cambios; los futuros del bono del Tesoro estadounidense a 10 años se negociaron dentro de rango, y los futuros del crudo se mantuvieron apagados durante la noche.



Fuente: xStation5

Noticias Clave

Geopolítica: El presidente Trump afirmó que Irán está dialogando con Estados Unidos para alcanzar un acuerdo de inmediato, en un tono muy amistoso, y que Teherán solicitó la reunión a través de intermediarios, señalando que las conversaciones van bien y que existe una buena posibilidad de acuerdo. No obstante, funcionarios de inteligencia paquistaníes creen que Trump podría ordenar una ofensiva terrestre limitada en Irán para cortar su región costera antes de un eventual acuerdo de paz, pese a las advertencias de sus generales. En paralelo, funcionarios estadounidenses señalaron que la presión económica y las sanciones podrían resultar más eficaces que los bombardeos para forzar un acuerdo. Omán mantiene un rol mediador activo, con conversaciones centradas en garantizar la navegación segura por el Estrecho de Ormuz y restaurar el flujo comercial , aunque persiste la volatilidad y el riesgo de escalada, incluido el frente con los hutíes en Yemen .

El presidente afirmó que está dialogando con para alcanzar un acuerdo de inmediato, en un tono muy amistoso, y que solicitó la reunión a través de intermediarios, señalando que las conversaciones van bien y que existe una buena posibilidad de acuerdo. No obstante, funcionarios de creen que Trump podría ordenar una en Irán para cortar su región costera antes de un eventual acuerdo de paz, pese a las advertencias de sus generales. En paralelo, funcionarios estadounidenses señalaron que la y las podrían resultar más eficaces que los bombardeos para forzar un acuerdo. mantiene un rol mediador activo, con conversaciones centradas en garantizar la y restaurar el , aunque persiste la volatilidad y el riesgo de escalada, incluido el frente con los . Aranceles: El representante comercial estadounidense Greer indicó que los nuevos aranceles de la Sección 301 no deberían generar efectos económicos adicionales a los ya existentes, dado que sus tipos son comparables a los aranceles previos. Añadió que las negociaciones con México se orientan a garantizar un comercio equilibrado .

El representante comercial estadounidense indicó que los nuevos no deberían generar efectos económicos adicionales a los ya existentes, dado que sus tipos son comparables a los aranceles previos. Añadió que las negociaciones con se orientan a garantizar un . Divisas: El dólar operó con pocos cambios tras mantenerse a flote pese a la caída del petróleo , ya que el descenso del crudo no se tradujo en una baja proporcional de los rendimientos , sostenido por expectativas de una Fed más agresiva en la reunión de esta semana. Los mercados valoran una probabilidad de subida cercana al 40% , mientras Citadel Securities anticipa una posible sorpresa alcista que reforzaría la credibilidad del presidente Warsh . El EUR/USD languideció cerca de mínimos tras no sostener el nivel de 1,1400 pese a los comentarios agresivos de Kazimir (BCE) ; el GBP/USD intentó frenar pérdidas bajo 1,3300 de cara a la reunión del BoE , donde se espera una división de votos de 7-2 ; y el USD/JPY se mantuvo sin dirección en torno a 163,00 .

El operó con pocos cambios tras mantenerse a flote pese a la caída del , ya que el descenso del crudo no se tradujo en una baja proporcional de los , sostenido por expectativas de una más agresiva en la reunión de esta semana. Los mercados valoran una probabilidad de subida cercana al , mientras anticipa una posible sorpresa alcista que reforzaría la credibilidad del presidente . El languideció cerca de mínimos tras no sostener el nivel de pese a los comentarios agresivos de ; el intentó frenar pérdidas bajo de cara a la reunión del , donde se espera una división de votos de ; y el se mantuvo sin dirección en torno a . Bonos: Los futuros de los UST a 10 años cotizaron en rango y se estabilizaron tras avanzar al calor de la caída del petróleo, mientras que las subastas del Tesoro del día previo fueron dispares: la de 2 años resultó sólida, superando el rendimiento emitido en 0,5 puntos básicos , y la de 5 años fue débil. Los futuros de bund conservaron el impulso proporcionado por la energía, con precios nocturnos en torno a 125,00 , mientras que los JGB a 10 años lograron ligeras ganancias en una jornada tranquila.

Los cotizaron en rango y se estabilizaron tras avanzar al calor de la caída del petróleo, mientras que las del día previo fueron dispares: la de resultó sólida, superando el rendimiento emitido en , y la de fue débil. Los conservaron el impulso proporcionado por la energía, con precios nocturnos en torno a , mientras que los lograron ligeras ganancias en una jornada tranquila. EE.UU.: El presidente Trump destacó un informe de inflación muy favorable, afirmando que los costes caen con rapidez y que los precios bajarán de forma significativa una vez concluya la guerra, al tiempo que reiteró que los tipos de interés deberían recortarse. Elogió al presidente de la Fed, Warsh , aunque señaló que sabe lo que este busca. Por su parte, el secretario del Tesoro, Bessent , sostuvo que los recortes fiscales de Trump han aportado un alivio sustancial a los trabajadores y mayor seguridad para los hogares de ingresos bajos y medios.

El presidente destacó un muy favorable, afirmando que los costes caen con rapidez y que los precios bajarán de forma significativa una vez concluya la guerra, al tiempo que reiteró que los deberían recortarse. Elogió al presidente de la , aunque señaló que sabe lo que este busca. Por su parte, el secretario del Tesoro, , sostuvo que los han aportado un alivio sustancial a los trabajadores y mayor seguridad para los hogares de ingresos bajos y medios. Asia: Las bolsas asiáticas cerraron mayoritariamente a la baja en medio de una fuerte liquidación tecnológica . El Nikkei (JP225) cayó brevemente por debajo de 62.000 , con Kioxia bajo presión, mientras que el KOSPI activó un cortacircuitos por descensos de dos dígitos en Samsung Electronics y SK Hynix . En China , los índices retrocedieron con un rendimiento desigual entre las tecnológicas de Hong Kong , y el continente se mostró apagado por las fricciones comerciales persistentes, tras informes de que Estados Unidos investigaría fábricas chinas en Vietnam .

Las cerraron mayoritariamente a la baja en medio de una fuerte . El cayó brevemente por debajo de , con bajo presión, mientras que el activó un por descensos de dos dígitos en y . En , los índices retrocedieron con un rendimiento desigual entre las tecnológicas de , y el continente se mostró apagado por las persistentes, tras informes de que investigaría . Petróleo: Los futuros del crudo se mantuvieron apagados tras la caída provocada por la pausa en los ataques entre Estados Unidos e Irán , en un contexto de conversaciones descritas como amistosas por el presidente Trump . Este añadió que Venezuela ha tenido un buen desempeño y que Estados Unidos cuenta con un suministro de gasolina para mil años, a diferencia de China .

Los se mantuvieron apagados tras la caída provocada por la pausa en los ataques entre e , en un contexto de conversaciones descritas como amistosas por el presidente . Este añadió que ha tenido un buen desempeño y que cuenta con un suministro de para mil años, a diferencia de . Metales: El oro spot continuó su retroceso desde los 4.100 USD/onza, afectado por el tono de aversión al riesgo. Los futuros del cobre también cedieron respecto a las ganancias previas, arrastrados por el deterioro del sentimiento de riesgo y la venta masiva en las acciones de semiconductores.

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Análisis US100

El precio testeó el soporte de los 27.955 puntos, nivel donde el MACD comienza a mostrar una divergencia alcista. Por ello, esta zona se mantiene como la referencia clave durante la sesión, ya que podría definir si el movimiento bajista pierde fuerza o si continúa la presión vendedora.

Una pérdida de los 27.955 puntos podría extender la caída hacia la zona de los 27.541 puntos. En cambio, si el precio logra sostener este soporte, podría desarrollar un movimiento correctivo hacia la resistencia de los 28.430 puntos.

🔹 Punto Clave: 27.955

🔺 Escenario Alcista: 28.430

🔻 Escenario Bajista: 27.541



Fuente: xStation5

Gráfico del Día

El precio mantiene como referencia el soporte de los 4.021 puntos. Aunque la cotización se mantiene por debajo de su media móvil, el MACD muestra una divergencia alcista, lo que podría anticipar una pérdida de impulso bajista en el corto plazo.

Si el precio logra sostenerse sobre los 4.021 puntos, podría desarrollar una estructura de recuperación hacia su punto pivote de mayor relevancia, ubicado en torno a los 4.165 puntos. En cambio, una pérdida de este soporte podría reactivar la presión bajista y llevar al precio hacia la zona de los 3.943 puntos.

🔹 Punto Clave: 4.021

🔺 Escenario Alcista: 4.165

🔻 Escenario Bajista: 3.943



Fuente: xStation5