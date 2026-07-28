Dólar Hoy en Chile: Dólar se mantiene cerca de $940 a la espera del Banco Central

- El USDCLP se mantiene estable cerca de los $940, con el mercado concentrado en la decisión y el comunicado del Banco Central de Chile.
- La atención estará en las señales sobre inflación, actividad económica y el posible espacio para futuros ajustes de la política monetaria, más que en la decisión de tasas.
- La cercanía de la reunión de la Reserva Federal mantiene la cautela en los mercados, limitando los movimientos del tipo de cambio a la espera de nuevos catalizadores.
- El USDCLP se mantiene estable cerca de los $940, con el mercado concentrado en la decisión y el comunicado del Banco Central de Chile.
- La atención estará en las señales sobre inflación, actividad económica y el posible espacio para futuros ajustes de la política monetaria, más que en la decisión de tasas.
- La cercanía de la reunión de la Reserva Federal mantiene la cautela en los mercados, limitando los movimientos del tipo de cambio a la espera de nuevos catalizadores.
El dólar en Chile hoy inicia la jornada estable en torno a los $940 por dólar, en una sesión marcada por la espera de la decisión de política monetaria del Banco Central de Chile. El USDCLP opera sin grandes variaciones, mientras el dólar global se mantiene relativamente estable y el mercado comienza a posicionarse antes de la próxima reunión de la Reserva Federal.
Mercado espera señales del Banco Central de Chile
A nivel local, la atención estará puesta en el comunicado del Banco Central y en sus señales sobre inflación, actividad y riesgos externos. El mercado espera que la tasa de política monetaria se mantenga en 4,5%, por lo que el foco no estará tanto en la decisión, sino en el tono del mensaje y en cualquier señal sobre el espacio para futuros ajustes.
Fed y estabilidad externa limitan movimientos del USDCLP
En el plano internacional, el dólar no muestra catalizadores relevantes desde Estados Unidos, aunque la próxima reunión de la Reserva Federal podría elevar la volatilidad. El escenario base apunta a una mantención de tasas, pero la probabilidad de un alza se ubica cerca del 30%, lo que mantiene cierta cautela en los mercados.
Bajo este contexto, y en ausencia de nuevos factores externos relevantes, el tipo de cambio podría mantenerse estable durante la jornada, con un rango estimado entre $937 y $942 por dólar.
Análisis técnico
El USCLP en el gráfico de H1 se encuentra en $939, luego de un rebote en los $949, nivel que actua como resistencia inmediata. Actualmente el precio cotiza en la reistencia ubicada en $937-$939, un quiebre sostenido sobre dicho nivel podría llevar al precio en un sesgo bajista a siguiente soporte ubicado en $932.
Fuente: xStation5
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