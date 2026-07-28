¿Está en peligro el rey de los semiconductores? ASML frente al desafío chino

Las acciones de ASML, la mayor compañía de Europa y, según muchos, la más importante, llegaron a caer hasta un 8% durante la sesión del lunes. La situación fue tan dramática que la bolsa de Ámsterdam tuvo que suspender la negociación del valor.

El detonante de la caída fue la noticia de que China está a punto de iniciar la producción en masa de sistemas “DUV” (que operan con tecnología ArF). Pero ¿qué significa realmente esto para el mercado y para ASML?

Un artículo de Reuters señala a un informante anónimo perteneciente a la industria china de semiconductores, quien afirmó que se espera que una pequeña empresa estatal de Shanghái intente producir máquinas DUV. La cantidad de información disponible en internet sobre esta entidad es prácticamente inexistente. Por el momento, resulta difícil determinar si las empresas implicadas en la iniciativa siquiera existen.

No hay mucha “producción en masa”

La “producción en masa”, tal como la describen algunas fuentes, significa una producción prevista de 5 máquinas en 2026 y hasta 20 máquinas en 2027. ¿Puede considerarse eso producción en masa? ASML ya fabrica decenas de este tipo de máquinas al año.

Una carrera de hace una década

Para ASML, el negocio de los equipos DUV es un segmento del que la compañía se está alejando, ya que representa un estándar obsoleto en comparación con su negocio principal: la tecnología EUV (ultravioleta extremo).

No todos los DUV son iguales

Si las máquinas DUV chinas (concretamente, los equipos ArF) existen, no se sabe nada sobre su resolución, fiabilidad, capacidad de producción o rendimiento (yield). Incluso pequeños cambios en estos parámetros pueden empeorar su rentabilidad en varios órdenes de magnitud.

Fuente: ASML

En resumen, el segmento DUV en sí mismo, aunque sigue siendo importante (representa algo menos del 30% de las ventas), es un área de la que ASML se está alejando claramente, porque el avance revolucionario de la tecnología EUV ofrece márgenes mucho mejores y una escala de crecimiento que compensa con creces el mercado chino, incluso suponiendo que este desapareciera rápidamente para la compañía.

¿Un monopolio indestructible?

Puede plantearse una pregunta mucho más importante: si China dispone actualmente de tecnología de producción DUV, o al menos eso afirman fuentes anónimas sin aportar ninguna prueba, ¿es solo cuestión de tiempo que China consiga también la tecnología EUV, que constituye la principal ventaja competitiva de ASML?

En absoluto, bajo ninguna circunstancia. Si China ha logrado obtener la capacidad de producir máquinas DUV (ArF) en el vertiginoso volumen de unas pocas unidades, eso solo representa cubrir una laguna en las capacidades de la industria china de litografía, que incluso a la luz de esta hipotética revelación seguiría estando décadas por detrás de la ASML europea. Es difícil encontrar circunstancias en las que esto pudiera considerarse un avance revolucionario.

Hay que entender que los productos de ASML no son soluciones de consumo, como los dispositivos electrónicos de uso doméstico, que puedan copiarse fácilmente. El salto de DUV a EUV no es un paso ni una marcha, sino un vuelo; y no hacia la Luna, sino más bien hacia Marte.

Para llegar hasta donde se encuentra hoy, ASML tuvo que construir una red de empresas ultrespecializadas que, durante décadas, perfeccionaron cada componente de sus máquinas. Incluso obtener una máquina EUV completa de ASML —protegida de una manera comparable a cómo se salvaguardan, por ejemplo, las armas nucleares— solo sería el comienzo de la construcción de toda una cadena de producción desde cero, y en el mejor de los casos llevaría muchos años.

Intentar replicar el éxito de ASML por parte de cualquier otra entidad mediante un proceso clásico de investigación y desarrollo requeriría, en el mejor de los casos, 10 años, y más probablemente alrededor de 20 años.

Beneficios de ASML [2018–2026]

La actual caída de las acciones de ASML se debe a una fluctuación de precios basada en información no confirmada que el mercado ha sobreinterpretado. Los fundamentos y las perspectivas de ASML se mantienen sin cambios.