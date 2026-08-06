Claves del día: las acciones de IA vuelven a presionar a los mercados

- Los futuros de Estados Unidos corrigen tras una jornada mixta, marcada por la caída de Alphabet y el avance de Nvidia.
- La situación entre Estados Unidos e Irán mantiene elevada la volatilidad del petróleo, con el Brent regresando brevemente a los 80 dólares.
- El US100 vigila el soporte de 29.361 puntos, mientras que el oro necesita mantenerse sobre los 4.200 puntos para conservar su impulso positivo.
- Los futuros de Estados Unidos corrigen tras una jornada mixta, marcada por la caída de Alphabet y el avance de Nvidia.
- La situación entre Estados Unidos e Irán mantiene elevada la volatilidad del petróleo, con el Brent regresando brevemente a los 80 dólares.
- El US100 vigila el soporte de 29.361 puntos, mientras que el oro necesita mantenerse sobre los 4.200 puntos para conservar su impulso positivo.
Los futuros de EE. UU. corrigen tras una jornada mixta donde Servicios de Comunicación se hundió por la caída de Alphabet (GOOGL) —afectada por reportes sobre la salida de su científico jefe Jeff Dean—, mientras el sector tecnológico subió impulsado por Nvidia (NVDA), beneficiada tras anunciar SpaceX que usará su hardware en exclusiva, lo que terminó perjudicando a AMD.
En el ámbito internacional, el vicepresidente EE. UU. calificó de complicadas pero prometedoras las charlas con Irán, mientras Teherán aclaró que su acuerdo con Omán no reabre el estrecho de Ormuz y los hutíes atacaron un petrolero saudí. Esto causó fuerte volatilidad en el crudo, devolviendo al barril de Brent brevemente a los 80 dólares.
La atención de los inversores estará centrada hoy en los nuevos datos de solicitudes de subsidio por desempleo para evaluar la salud de la economía estadounidense.
Fuente: xStation5.
US100: Tras alcanzar la resistencia de los 30.078 puntos, el precio ha encontrado su primer soporte relevante en torno a los 29.361 puntos, nivel clave para la estructura de corto plazo. Además, el movimiento reciente ha permitido reducir el diferencial que existía entre el precio y sus medias móviles, lo que ayuda a normalizar la dinámica tras el último impulso alcista.
Si el precio logra mantenerse sobre los 29.361 puntos, podría intentar retomar la recuperación y buscar nuevamente la zona de resistencia. En cambio, una pérdida de este soporte podría indicar una corrección de mayor amplitud, con una siguiente zona de apoyo relevante en torno a los 28.738 puntos.
Fuente: xStation5.
GOLD: Tras la superación de los 4.203 puntos, el precio mantiene un movimiento positivo, aunque el MACD comienza a mostrar una moderación del momentum alcista. En este contexto, la zona de los 4.200 puntos se mantiene como el soporte clave de continuidad, ya que permite evaluar si el impulso reciente logra sostenerse o si comienza una fase correctiva.
Si el precio logra mantenerse por encima de los 4.200 puntos, podría extender el movimiento hacia una zona de resistencia de mayor relevancia, ubicada en torno a los 4.387 puntos. En cambio, una pérdida de este nivel podría activar un movimiento correctivo, con una primera zona de soporte relevante en torno a los 4.117 puntos.
Fuente: xStation5.
🔴CIERRE SEMANAL DE MERCADOS (07.08.2026)
⚠️ Dato NFP EN VIVO
Resumen de mitad de sesión: ¡La tecnología impulsa a Europa a nuevos máximos históricos!
¿Qué factores impulsarán al mercado bursátil estadounidense?
"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "