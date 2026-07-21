Cobre en máximos de 5 semanas: ¿puede seguir subiendo?

El cobre vuelve a comportarse como una materia prima escasa justo cuando las cifras agregadas todavía no describen una escasez global. El metal alcanzó el 21 de julio su nivel más alto desde mediados de junio, impulsado por la caída de inventarios en China, el aumento de las importaciones y la menor disponibilidad de chatarra. El contrato a tres meses de la London Metal Exchange llegó a moverse alrededor de 13.850 dólares por tonelada durante la mañana europea, más de un 1,5% por encima de la sesión anterior. La subida reabre una pregunta que el mercado lleva meses evitando contestar: ¿está comenzando un nuevo tramo alcista o el precio vuelve a adelantarse a los fundamentales?

LME, contado y CFD: referencias distintas para el cobre

La primera precisión es importante porque en el cobre conviven varias referencias. El precio oficial de la LME del 20 de julio fue de 13.340,50 dólares por tonelada para el contado y de 13.364 dólares para el contrato a tres meses en el lado comprador. El cierre electrónico del contrato a tres meses se situó más arriba, en 13.649 dólares. El movimiento hacia 13.850 dólares del día 21 corresponde a negociación intradía, no a un cierre oficial. Separar estas referencias evita presentar como equivalentes el contado físico, el futuro a tres meses y los CFD que replican el metal con condiciones propias.

China impulsa la tensión del mercado físico

La fuerza inmediata procede de China. Las importaciones de cobre refinado alcanzaron en junio su mayor nivel en nueve meses, coincidiendo con paradas de mantenimiento en varias fundiciones nacionales. La menor producción doméstica obligó a los consumidores a recurrir al mercado internacional. Al mismo tiempo, la prima de Yangshan, utilizada para medir el apetito chino por el metal importado, subió hasta aproximadamente 100 dólares por tonelada, su nivel más alto en catorce meses. Una prima elevada indica que los compradores están dispuestos a pagar más sobre la referencia internacional para recibir cobre en China.

Los inventarios confirman esa tensión regional. Las existencias registradas por la Bolsa de Futuros de Shanghái habían descendido hasta 79.909 toneladas, más de un 80% por debajo del máximo de mediados de marzo. En la LME, los inventarios se situaban en torno a 295.275 toneladas después de caer aproximadamente un 24% desde finales de mayo. Además, más de la mitad de ese metal estaba marcado para retirada. El volumen total no es extraordinariamente bajo si se observa de manera aislada, pero la parte realmente disponible es menor de lo que sugiere el dato bruto.

La escasez de chatarra añade presión. Cuando el cobre alcanza precios elevados, normalmente aumenta la recuperación de material secundario y aparece una oferta que limita el rally. Esta vez, la disponibilidad de chatarra en China no ha respondido con la misma rapidez. Las fundiciones que no pueden acceder a suficiente concentrado o material reciclado reducen producción, mientras los fabricantes buscan cátodos refinados. El resultado es una competencia por el metal listo para consumir.

ING apunta al endurecimiento del mercado físico chino

ING atribuye el avance precisamente al endurecimiento del mercado físico chino. La caída de las existencias, el aumento de las primas de importación y una demanda más resistente de lo esperado durante la desaceleración estacional ofrecen una explicación más convincente que el simple entusiasmo financiero. La subida no se apoya solo en expectativas sobre inteligencia artificial o electrificación; también existe una necesidad inmediata de reponer inventarios.

Estados Unidos absorbe inventarios y ajusta la oferta fuera del país

El segundo factor es la redistribución geográfica del cobre. La incertidumbre sobre la política comercial estadounidense ha atraído grandes volúmenes hacia los almacenes vinculados a COMEX. Ante la posibilidad de aranceles o restricciones, los operadores han tenido incentivos para enviar metal a Estados Unidos antes de cualquier cambio regulatorio. Ese movimiento no elimina cobre del mundo, pero sí lo aleja temporalmente de China y Europa. Un mercado puede estar bien abastecido en términos globales y, a la vez, experimentar escasez en las regiones que necesitan entrega inmediata.

Goldman Sachs ha señalado que esta concentración de inventarios en Estados Unidos puede mantener ajustada la oferta fuera del país. La entidad había considerado a comienzos de año que la acumulación estadounidense terminaría dando paso a una corrección cuando se aclarara el régimen arancelario. Sin embargo, las previsiones elaboradas antes de los últimos cambios de inventarios y del conflicto energético no deben utilizarse como objetivos actuales sin matices. Lo relevante de su análisis no es un precio antiguo, sino el mecanismo: el final de la distorsión comercial podría devolver metal al mercado internacional y reducir la prima regional.

Oferta minera rígida y demanda estructural creciente

La oferta minera sigue siendo el argumento de fondo. Los proyectos de cobre requieren muchos años, grandes inversiones y permisos complejos. Las leyes del mineral disminuyen en explotaciones maduras y varias operaciones importantes han sufrido interrupciones. BHP produjo 1,95 millones de toneladas de cobre en su ejercicio terminado en junio de 2026, un 3% menos, y espera una producción de entre 1,65 y 1,80 millones en el nuevo ejercicio por las menores leyes de Escondida. Codelco, el mayor productor mundial, prevé una producción prácticamente estable durante los próximos años mientras trata de recuperar los niveles perdidos desde 2022.

Esta rigidez contrasta con una demanda estructural que continúa creciendo. Las redes eléctricas, los vehículos, las renovables, la defensa y los centros de datos requieren grandes cantidades de cobre. Goldman Sachs estima que la infraestructura de red y energía podría explicar más del 60% del crecimiento de la demanda hasta 2030. China seguirá siendo el principal motor, aunque Estados Unidos y Europa ganan peso por la inversión en redes y capacidad digital.

El balance global aún no confirma escasez total

No obstante, la fotografía anual es menos extrema que la tensión de julio. La revisión más reciente del International Copper Study Group prevé para 2026 un pequeño superávit de cobre refinado de unas 96.000 toneladas. El organismo estima que la producción refinada aumentará solo un 0,4%, hasta aproximadamente 28,76 millones de toneladas, mientras el consumo crecerá un 1,6%, hasta 28,66 millones. La producción minera avanzaría un 1,6%. Son cifras muy ajustadas para un mercado de este tamaño, pero técnicamente describen un superávit, no un déficit.

La aparente contradicción se explica por la localización y la forma del metal. Un balance global puede mostrar excedente mientras faltan cátodos en China, concentrado para las fundiciones o unidades disponibles fuera de Estados Unidos. Además, un superávit de 96.000 toneladas representa apenas unas décimas del consumo anual. Cualquier interrupción importante, error de estimación o aumento inesperado de la demanda puede borrarlo. El ICSG reconoce que el conflicto en Oriente Medio y sus efectos sobre la actividad y el comercio aumentan la incertidumbre de sus cálculos.

UBS, ICSG y Goldman Sachs muestran una visión dividida

Las casas de inversión mantienen una división considerable. UBS calcula un déficit de unas 520.000 toneladas para 2026 y conserva una visión positiva basada en la limitada expansión minera y la demanda de electrificación. En cambio, la revisión del ICSG apunta a un pequeño excedente, y Goldman Sachs había advertido que los precios elevados pueden frenar el consumo y aumentar el uso de chatarra. La divergencia no es un detalle: muestra que el rally depende de si la tensión regional se convierte en escasez global o se resuelve mediante reciclaje, sustitución y liberación de inventarios.

El precio elevado puede limitar la demanda

El precio también puede convertirse en su propio enemigo. Cerca de 14.000 dólares por tonelada, el cobre es mucho más caro en relación con el aluminio que durante buena parte de la última década. Los fabricantes pueden rediseñar determinados productos, reducir contenido o sustituir cobre por aluminio cuando técnicamente sea posible. El cambio no es inmediato y resulta difícil en aplicaciones críticas, pero limita el crecimiento de la demanda si la diferencia de precios se mantiene.

China sigue siendo el principal riesgo para el balance

China presenta otro riesgo. La fortaleza de la red eléctrica, los vehículos eléctricos y la fabricación tecnológica ha compensado la debilidad inmobiliaria. Sin embargo, el país representa alrededor del 58% del consumo mundial de cobre refinado. Una desaceleración de su actividad industrial tiene capacidad para alterar todo el balance. El ICSG espera que el uso chino crezca un 1,9% en 2026, una cifra positiva pero moderada. Si los precios cercanos a máximos provocan una pausa de compras, la prima de Yangshan y las importaciones pueden retroceder con rapidez.

La energía añade una doble lectura. El cobre puede beneficiarse de la inversión en electrificación y de la búsqueda de seguridad energética, pero las minas y fundiciones consumen enormes cantidades de combustible y electricidad. Un petróleo persistentemente caro aumenta costes y puede restringir oferta; al mismo tiempo, reduce el crecimiento mundial y la demanda industrial. El primer efecto es alcista para el metal y el segundo, bajista. La dirección dependerá de la duración del choque.

Niveles técnicos clave para el cobre

Técnicamente, el área de 13.850-14.000 dólares por tonelada es la primera resistencia relevante. El máximo de cinco semanas y el número redondo de 14.000 pueden atraer toma de beneficios después de una subida rápida. Un cierre firme por encima de 14.000 mejoraría la estructura y permitiría proyectar el movimiento hacia 14.300-14.500. Por abajo, 13.500 es el primer soporte de corto plazo; después aparecen 13.300-13.350, zona próxima a la referencia oficial del 20 de julio, y 13.000. La pérdida de 13.000 debilitaría el impulso y devolvería la atención hacia 12.600-12.700. Mientras se mantengan los mínimos crecientes y el precio conserve 13.300, la estructura continúa siendo favorable, aunque cada avance por encima de 14.000 exigirá confirmación del mercado físico.



Fuente: xStation5

Tres escenarios para el cobre

El escenario alcista requiere que los inventarios chinos sigan cayendo, la prima de Yangshan permanezca elevada y el metal continúe desplazándose hacia Estados Unidos. Si las fundiciones prolongan sus paradas y la chatarra sigue escasa, los compradores tendrán que mantener las importaciones incluso a precios altos. Una ruptura de 14.000 tendría entonces respaldo fundamental y no solo técnico.

El escenario de consolidación es igualmente plausible. La llegada de nuevas importaciones puede estabilizar las existencias de Shanghái y reducir las primas. El cobre podría oscilar entre 13.300 y 14.000 mientras el mercado comprueba si la demanda china absorbe el metal disponible. Sería una pausa saludable después del máximo de cinco semanas y permitiría distinguir entre reposición puntual y aumento sostenido del consumo.

El escenario bajista aparecería si se aclara la política estadounidense y parte de los inventarios acumulados vuelve al mercado, al tiempo que China reduce compras por los precios elevados. La combinación de más oferta regional, aumento de chatarra y menor crecimiento global podría devolver el contrato por debajo de 13.000. El pequeño superávit previsto por el ICSG adquiriría entonces más importancia que la actual escasez local.

El cobre puede seguir subiendo, pero necesita que el mercado físico confirme cada paso. La caída de inventarios y el aumento de las primas chinas ofrecen una base real al movimiento actual. Aun así, el precio ya descuenta una cantidad considerable de tensión futura y se aproxima a una resistencia importante. El máximo de cinco semanas no demuestra por sí solo que haya comenzado otro gran tramo alcista; sí confirma que, en un mercado casi equilibrado, una escasez regional puede mover el precio con enorme rapidez. La prueba decisiva será comprobar si China continúa comprando cuando el cobre supere los 14.000 dólares o decide que, a ese precio, puede esperar.

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Alejandro de Luis

Editor de Hispatrading Magazine, revista de trading con mayor difusión en español, Alejandro ha trabajado como trader en diferentes sociedades de valores y firmas de trading propietario, así como en áreas de negociación y análisis durante casi dos décadas. Autor de varios libros de trading publicados en más de 5 países ha impartido conferencias formativas y programas de especialización ante audiencias de más de 40 países, entre ellas alumnos de varias universidades europeas de prestigio.