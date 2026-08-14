Dólar hoy en Chile: el dólar pierde fuerza tras caída inesperada de ventas minoristas en EE. UU.

El dólar en Chile (USDCLP) abre en torno a los $908 por dólar, registrando una caída intradía cercana al 0,5%, en línea con el debilitamiento de la moneda estadounidense a nivel global. La moderación de la inflación en Estados Unidos se ha visto reforzada por el dato de precios al productor de julio, que no registró variación, reduciendo las señales de una aceleración generalizada de las presiones inflacionarias.

En consecuencia, el mercado ha reducido nuevamente la probabilidad de un alza de tasas de la Reserva Federal en septiembre, lo que resta atractivo al dólar. No obstante, la incertidumbre sobre las negociaciones entre Estados Unidos e Irán y la reapertura del Estrecho de Ormuz mantiene un riesgo relevante para la trayectoria futura de los precios de la energía y la inflación.

Datos de Estados Unidos reducen la presión sobre la Reserva Federal

Los últimos datos económicos de Estados Unidos han limitado las posiciones que anticipaban una nueva subida de tasas. El grupo de control de las ventas minoristas cayó inesperadamente en julio, desafiando la percepción de una fuerte resiliencia del consumidor estadounidense, aunque los efectos estacionales volátiles distorsionan la lectura.

Estos resultados se conocieron después de que tanto los precios al productor como la inflación al consumidor mostraran una moderación durante el periodo, reduciendo aparentemente la urgencia para que la Fed entregue un nuevo aumento de tasas durante su reunión de septiembre.

A pesar de esta moderación, los fondos extranjeros mantienen una exposición relativamente menor a los bonos del Tesoro estadounidense de largo plazo en comparación con comienzos de año. Persisten las preocupaciones de que unos índices de precios todavía elevados y una menor presión de la Fed sobre la inflación puedan elevar las expectativas inflacionarias en el largo plazo. Con la presión sobre la moneda estadounidense, el índice del dólar (USDIDX) se mantiene cerca de sus niveles más bajos después de que el Tesoro de Estados Unidos completara su intervención conjunta en el mercado cambiario con Tokio para respaldar al yen.

El principal riesgo sigue estando en el escenario geopolítico. Las negociaciones entre Estados Unidos e Irán y una eventual reapertura del Estrecho de Ormuz podrían influir sobre los precios de la energía y, por lo tanto, sobre las expectativas inflacionarias.

Cobre estable con menor demanda física desde China

El cobre permanece estable en la LME, mientras los precios elevados han debilitado la demanda y desincentivado a compradores en China.

La prima de Yangshan, que refleja la prima pagada por encima del precio de referencia del cobre de la LME para el metal refinado importado hacia China, cayó hasta 96 dólares por tonelada, después de alcanzar 115 dólares por tonelada el mes pasado. Esta caída refleja una demanda física menos dinámica. Sin embargo, las preocupaciones por un endurecimiento de la oferta continúan entregando soporte a los precios ante las expectativas de una producción minera global limitada.

La minera estatal chilena Codelco espera una menor producción de cobre durante este año debido a dificultades en sus minas y proyectos de desarrollo. La compañía abandonó su objetivo anterior de producir 1,34 millones de toneladas métricas este año, frente a una producción revisada de 1,307 millones de toneladas durante el año pasado. Los operadores también continúan atentos a la posibilidad de aranceles estadounidenses sobre las importaciones de cobre, que han seguido desviando metal desde los mercados internacionales hacia almacenes en Estados Unidos.

Para el peso chileno, el comportamiento del cobre continúa siendo uno de los principales factores externos durante una sesión sin publicaciones económicas relevantes en Chile.

Dólar en Chile podría fluctuar entre $906 y $915

En el gráfico de 15 minutos, el dólar en Chile mantiene una estructura de consolidación después de varios rebotes desde la zona de $907,75-$909, que continúa funcionando como soporte relevante de corto plazo. El precio se mantiene actualmente alrededor de los $913, muy cerca de la media móvil de 50 periodos en $912,93 y de la media de 200 periodos en $914,05, por lo que esta zona concentra una primera referencia técnica importante.

Si el tipo de cambio logra superar y consolidarse sobre los $914-$915, podría volver a buscar la resistencia ubicada en torno a los $918-$919. Una ruptura de esta zona dejaría como siguiente referencia los $924,65.

En cambio, una pérdida clara del soporte de $907,75 podría reactivar la presión bajista y abrir espacio hacia la zona de $900,8. El RSI se mantiene cerca de los 52 puntos, mientras el MACD muestra un impulso limitado, reflejando por ahora una estructura sin una dirección definida.

Fuente: xStation5.