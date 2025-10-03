Cobre sube 2,36 % y dólar en Chile se ubica en $963: panorama interno y externo

El cobre registró un avance de 2,36 %, consolidándose en torno a los US$ 4,64 por libra según la Bolsa de Metales de Londres (BML). Este repunte ha sido clave para respaldar al peso chileno, que logra resistir las presiones externas, posicionando al tipo de cambio en los 963 pesos por dólar al cierre de la sesión.

Contexto internacional: dólar debilitado y Fed bajo presión

El oro también mostró un alza superior al 0,5 %, en un entorno donde el dólar estadounidense continúa debilitándose. La expectativa de que la Reserva Federal (Fed) adelante su ciclo de recortes de tasas gana terreno debido a:

Un mercado laboral más débil en Estados Unidos.

La ausencia de los datos oficiales del NFP , suspendidos temporalmente por la situación en la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) .

Los débiles registros del índice ADP, que refuerzan la percepción de fragilidad en el empleo.

Ante este escenario, Bank of America Global Research ajustó su pronóstico de recorte de tasas desde diciembre a octubre, sugiriendo que la Fed no querrá arriesgar un deterioro mayor del empleo. A su vez, el mercado de predicción Kalshi estima que el cierre del gobierno estadounidense podría extenderse unos 15 días, agregando incertidumbre adicional.

Datos económicos recientes en EE. UU.

ISM de servicios: 50,0 (Pronóstico: 51,7 | Anterior: 52,0)

ISM empleo en servicios: 47,2 (Pronóstico: 46,6 | Anterior: 46,5)

ISM nuevos pedidos en servicios: 50,4 (Pronóstico: 54,0 | Anterior: 56,0)

ISM precios pagados en servicios: 69,4 (Pronóstico: 68,0 | Anterior: 69,2)

Estos indicadores confirman una desaceleración en la actividad de servicios, fortaleciendo la demanda por activos refugio como el oro y debilitando al dólar.

Escenario interno en Chile: cobre como soporte para el peso

En el plano local, la fortaleza del cobre ha generado un entorno positivo para los ingresos del país, impulsando la confianza sobre los flujos externos. Esta dinámica sostiene al peso chileno, que muestra resiliencia frente a la volatilidad internacional.

Los analistas prevén que, en la sesión actual, la presión vendedora sobre el dólar podría moderarse, permitiendo que el tipo de cambio se mantenga en un rango entre 958 y 962 pesos por dólar.

Cierre estimado de la tarde: 963 pesos por dólar.

Cobre al cierre reciente: ~ US$ 4,64 por libra.

Perspectivas: equilibrio entre factores externos e internos

La evolución del tipo de cambio en Chile dependerá en gran medida del comportamiento del cobre y de las expectativas respecto a la política monetaria en Estados Unidos. Mientras el metal siga marcando máximos, el peso chileno podría mantener un sesgo apreciativo. Sin embargo, la incertidumbre en torno a la Fed y al cierre del gobierno en EE. UU. seguirá siendo un factor de riesgo en las próximas semanas.

