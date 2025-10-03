Leer más
14:57 · 3 de octubre de 2025

El cobre en alza, nuevamente cerca de máximos históricos (ATH) 📈🏗️

Conclusiones clave

Los precios del cobre continúan con su dinámica marcha alcista, con los contratos de futuros de esta materia prima subiendo aproximadamente un 2% en la jornada de hoy.

Su nivel actual se encuentra apenas un 2,6% por debajo del máximo histórico. Esto representa la extensión de una sólida tendencia ascendente que se ha prolongado durante dos semanas, en las que el cobre ha acumulado un alza superior al 8%.

La principal fuente del movimiento actual es la persistente elevada demanda de materias primas, acompañada de una significativa presión desde el lado de la oferta. El mercado valora cada vez más la disponibilidad limitada del metal, lo que impulsa la ola de crecimiento en curso.
No puede descartarse que la tendencia observada refleje parcialmente expectativas de mejora en la economía y la industria; sin embargo, en esta etapa, los factores de oferta y demanda siguen siendo el principal motor del incremento.

COPPER (D1) 

 

Fuente: xStation5

