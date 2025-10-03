Bitcoin sube un 2% y se acerca a niveles de máximos históricos (ATH) 📈

Conclusiones clave Bitcoin sube impulsado por la debilidad del dólar estadounidense y el sentimiento positivo en Wall Street Los mercados esperan que la Fed recorte las tasas en octubre

El precio de Bitcoin ha superado hoy los 122.000 dólares y se acerca a un nivel de resistencia clave en torno a los 123.000 dólares, una zona que anteriormente ha desencadenado dos olas de ventas.

Recientemente, Bitcoin rebotó desde la media móvil exponencial (EMA) de 200 días, ubicada en torno a los 108.000 dólares, formando un patrón de doble suelo, lo que respalda el escenario alcista.

La EMA de 50 días, en torno a los 115.000 dólares, ahora actúa como un soporte relevante. El rebote se ve respaldado por las expectativas de un recorte de tasas por parte de la Fed en octubre. Fuente: xStation 5

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "