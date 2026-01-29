Cobre supera US$14.000 por primera vez: mayor alza intradía en 16 años

El rally está impulsado por especulación china , pese a que la demanda física muestra señales débiles.

El cobre superó US$14.000 por tonelada por primera vez en la Bolsa de Metales de Londres, con su mayor alza intradía desde 2009 (+7,9%).

El cobre protagonizó su mayor alza intradía en más de 16 años, superando por primera vez la barrera de los US$14.000 por tonelada en la Bolsa de Metales de Londres. El rally está impulsado por una intensa ola de operaciones especulativas liderada por inversionistas chinos, pese a señales débiles de demanda física.

Récord histórico con alza de 7,9% intradía

El cobre alcanzó un máximo histórico de US$14.125 por tonelada durante la sesión asiática del jueves. El movimiento intradía fue el más pronunciado desde 2009, cuando China implementaba estímulos masivos tras la crisis financiera global.

En la Bolsa de Futuros de Shanghái (SHFE), el contrato más activo cerró con un alza del 6,71% a 109.110 yuanes (aproximadamente US$15.708) por tonelada, tras tocar un récord de 110.970 yuanes. Enero ya era el mes de mayor volumen de negociación registrado para los seis metales básicos de la SHFE la semana pasada, y el cobre registró su segundo mayor volumen diario de negociación el jueves.

Fuente: Bolsa de Futuros de Shanghái (SHFE). Contrato de futuros del cobre.

Desde principios de diciembre, el cobre acumula una ganancia de 25%, y en lo que va de enero ha subido 12%, sumándose al rally del 42% registrado durante 2025.

Especulación desconectada de fundamentos

El frenesí comprador se produce paradójicamente en un contexto de señales débiles de demanda física en China, que representa aproximadamente la mitad del consumo mundial del metal. Aparte esta subida de precios del cobre se da en un contexto de un aumento de los inventarios de cobre en la Bolsa de Metales de Londres y en la Bolsa de Futuros de Shanghái, lo que puede indicar un exceso de oferta o bien una demanda débil.

Fuente: MacroMicro. LME Copper Warehouse Stock.

Fuente: MacroMicro. SHFE Copper Warehouse Stock

La prima de cobre Yangshan, indicador de la demanda china de cobre importado, cayó a US$20 por tonelada el miércoles (su nivel más bajo desde julio de 2024) desde los US$55 de diciembre. Además, los inventarios globales han aumentado en semanas recientes, elevando las reservas combinadas en Shanghái, Londres y Nueva York a más de 900.000 toneladas.

Esta divergencia en los datos podría sugerir un ajuste técnico en el corto plazo en el precio del cobre debido a que los compradores físicos probablemente no resistan los precios elevados. En donde analistas advierten que las espectaculares ganancias de los metales han superado a la demanda real.

Dólar débil, geopolítica y demanda estructural

Múltiples factores han confluido para impulsar el avance del metal rojo. La debilidad del dólar es el catalizador principal que ha impulsado los precios, el índice de la divisa estadounidense cayó a su nivel más bajo en más de cuatro años a los 96.2170, un retroceso de 1,96% en lo que va de año, abaratando las materias primas para compradores en otras monedas. La aparente indiferencia del presidente Trump ante la depreciación ha reforzado esta tendencia.

Las tensiones geopolíticas también juegan un rol. Las amenazas de Trump a Irán con ataques militares mucho más severos que el que ordenó en junio y las persistentes fricciones arancelarias han incrementado la demanda de activos tangibles.

La especulación de que el próximo presidente de la Fed adoptará una postura más “dovish” que Jerome Powell (cuyo mandato finaliza en junio) ha alimentado el optimismo sobre tasas más bajas. Esto favorece al precio de las materias primas ya que tiende a debilitar el dólar y favorecer la demanda de commodities industriales como el cobre debido a costos de financiamiento menores para proyectos de infraestructura.

En el plano estructural, la transición energética, el crecimiento de centros de datos para inteligencia artificial y la expansión de vehículos eléctricos sostienen las perspectivas de largo plazo.

Analistas elevan pronósticos pero advierten excesos

Los analistas han elevado su pronóstico de consenso para 2026 por encima de los US$11.000 por tonelada por primera vez, según una encuesta de Reuters. La mediana de 31 analistas sitúa el precio promedio en US$11.975 para el año, un 14% más que los US$10.500 proyectados en octubre. Es el consenso anual más alto jamás registrado.

Sin embargo, esta cifra se ubica muy por debajo de los máximos actuales, reflejando cautela ante el componente especulativo del rally.

Las preocupaciones por interrupciones en minas como Grasberg en Indonesia (la segunda más grande del mundo) llevaron a los analistas a elevar su pronóstico de déficit de mercado para 2026 a 238.500 toneladas, desde las 150.000 estimadas previamente. Para 2027 esperan que el déficit disminuya a 116.000 toneladas.

El salto del cobre impulsó las acciones de las principales mineras. Antofagasta, BHP y Glencore registraron avances significativos en Europa, mientras que Freeport-McMoRan subió más de 4% en el premercado estadounidense.

El frenesí se extendió al resto del complejo de metales: aluminio subió 2,2%, zinc 4,3%, mineral de hierro 2,4%, y tanto estaño como plata alcanzaron máximos históricos en jornadas recientes.

Perspectiva tecnica

El cobre muestra un breakout técnico válido con momentum fuerte. La tendencia de corto plazo es claramente alcista, aunque la sobreextensión respecto a las medias móviles exponenciales y el ATR elevado sugieren que un pullback o consolidación sería saludable antes de continuar al alza.

Fuente: xStation5

_______

