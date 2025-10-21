Coca-Cola supera expectativas en el 3T 2025 impulsada por bebidas sin azúcar y productos premium

Coca-Cola presentó resultados superiores a las previsiones para el tercer trimestre de 2025, confirmando su capacidad de adaptación en un contexto global marcado por la inflación y los cambios en los hábitos de consumo. La compañía reportó un beneficio ajustado de 82 centavos por acción, superando los 78 centavos estimados por los analistas, lo que representa un aumento interanual del 6,5%.

Los ingresos crecieron orgánicamente un 6%, impulsados por el portafolio de bebidas sin azúcar, las marcas premium como Fairlife, y los envases de menor tamaño, diseñados para satisfacer distintos segmentos de consumo y puntos de precio.

Bebidas sin azúcar y opciones funcionales lideran el crecimiento

El crecimiento en volúmenes globales del 1% destaca el éxito de la estrategia de Coca-Cola en categorías saludables y funcionales. La línea Coca-Cola Zero Sugar registró un crecimiento del 14%, con fuerte desempeño en todas las regiones, consolidándose como uno de los principales motores de ventas.

El CFO John Murphy subrayó que la tendencia hacia estilos de vida más saludables continúa ganando terreno, lo que fortalece la demanda por productos bajos en calorías, como Diet Coke, y por bebidas funcionales enriquecidas con vitaminas o proteínas. La compañía también destacó el avance de Fairlife, su marca de productos lácteos premium, y el crecimiento sostenido de su línea de aguas y bebidas deportivas, que compensaron parcialmente la debilidad de los refrescos tradicionales en algunos mercados desarrollados.

Estrategia de precios y resiliencia de márgenes

El crecimiento de precios del 6% interanual contribuyó al aumento de ingresos, permitiendo a Coca-Cola mantener márgenes estables pese a los mayores costos operativos y de insumos. A diferencia de otras compañías de consumo masivo, Coca-Cola no sacrificó participación de mercado, lo que refleja la fuerte lealtad de sus consumidores y la efectividad de su portafolio diversificado.

Por regiones:

Europa, Medio Oriente y África (EMEA) mostraron un sólido crecimiento en volumen .

Asia-Pacífico registró una leve caída , afectada por la desaceleración del consumo en China.

En Norteamérica, las bebidas deportivas y el agua embotellada compensaron la debilidad de los refrescos carbonatados.

Estos resultados refuerzan la resiliencia del modelo de negocio de Coca-Cola ante un entorno global volátil.

Perspectivas y enfoque estratégico hacia 2026

Mirando hacia adelante, Coca-Cola reiteró su guía para el año fiscal 2025, previendo un crecimiento del beneficio por acción ajustado cercano al 3% y un aumento de entre 1% y 2% en ingresos netos.

La compañía continúa enfocándose en tres pilares estratégicos:

Innovación de producto , con nuevos sabores, fórmulas naturales y bebidas funcionales.

Adaptación de envases a distintos niveles de ingreso, incluyendo latas individuales a precios accesibles .

Expansión de la línea premium, con la introducción gradual de Coca-Cola con azúcar de caña en EE. UU., destinada a consumidores que buscan experiencias más naturales.

El objetivo de la firma es equilibrar el crecimiento del volumen con rentabilidad, manteniendo una disciplina de precios y control de costos, mientras fortalece su presencia en segmentos de alto valor agregado.

Análisis y lectura del mercado

El mercado recibió los resultados de Coca-Cola con optimismo moderado, destacando la estabilidad de márgenes y la consistencia del crecimiento orgánico, en contraste con la volatilidad de otras compañías del sector consumo. Los analistas consideran que la diversificación geográfica y la fuerte capacidad de gestión de precios siguen siendo ventajas competitivas clave frente a competidores como PepsiCo o Nestlé Waters. A pesar del entorno económico incierto, el perfil defensivo de Coca-Cola y su exposición global la posicionan como una acción refugio dentro del sector de consumo básico, especialmente en un contexto de inflación persistente.

