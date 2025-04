COCOA sube un 3,5% impulsado por el momentum tras los datos favorables de molienda del primer trimestre en Europa y Asia

Los futuros de cacao (COCOA) suben casi un 4% hoy en la bolsa ICE. El impulso, alimentado por datos favorables provenientes de Europa y Asia, continúa fortaleciéndose. El pasado jueves, los precios del cacao se dispararon en respuesta a los primeros signos de una demanda global más fuerte de lo esperado. Desde entonces, el momentum apunta a una renovada actividad alcista, con precios que hoy llegaron a probar brevemente el nivel de 8.800 dólares por tonelada. Los datos publicados el 17 de abril sobre la molienda de cacao en Europa durante el primer trimestre mostraron una caída interanual del 3,7%, hasta las 353.000 toneladas. Esta disminución resultó menor al descenso del 5% esperado por el mercado, lo cual sugiere que los precios más altos no han provocado una destrucción significativa de la demanda. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil En Asia, las moliendas bajaron un 3,4% interanual hasta cerca de 214.000 toneladas, también por debajo de la caída anticipada del 5%. Estos informes podrían apoyar indirectamente el sentimiento en torno a las acciones del fabricante estadounidense de chocolate Hershey (HSY.US), que suben cerca de un 1,5% en la preapertura del mercado estadounidense hoy. COCOA (intervalo H1)

Fuente: xStation5

