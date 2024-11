Comentario de Kashkari sobre los datos de inflación de EE. UU. y la política de la Fed 💵EURUSD cerca de mínimos de abril

El miembro de la Reserva Federal, Neel Kashkari, dio la entrevista para Bloomberg TV despu茅s del informe de IPC de octubre de EE. UU. de hoy. Estos son los aspectos m谩s destacados de sus comentarios. La Fed no puede solucionar la escasez que impulsa la inflaci贸n inmobiliaria. El aumento y la ca铆da de la inflaci贸n se deben principalmente a la oferta.

Los riesgos exist铆an antes de las elecciones, debemos observar los datos. Todav铆a no veo muchos riesgos de inflaci贸n al alza, el mayor riesgo es quedarse estancado.

Tenemos riesgos bidireccionales. Estamos en una buena posici贸n en el mercado laboral y queremos mantenerlo all铆.

El mercado laboral se est谩 suavizando. Una mayor productividad apunta a un nivel neutral m谩s alto.

No estoy listo para decir que la inflaci贸n est谩 estancada por encima del 2%. Todav铆a quedan 6 semanas antes de la pr贸xima reuni贸n de la Fed, con m谩s datos por venir.

El titular del IPC confirma el camino en el que estamos. El par EURUSD cae ligeramente hoy (-0,1%), acercándose a los niveles más bajos desde abril de 2024, cerca de 1,06.

