Dólar en Chile abre con leve alza tras cifras sólidas desde EE.UU. y caída del cobre

El tipo de cambio en Chile inició la jornada en 926 pesos por dólar, registrando una leve depreciación del peso chileno, en línea con un descenso del cobre del 0,48% y un fortalecimiento general del dólar a nivel global. Este movimiento se da en un contexto marcado por datos económicos positivos en Estados Unidos, que continúan dando soporte a la divisa norteamericana. Factores clave del movimiento: Datos laborales sólidos en EE.UU. : Se crearon 147.000 empleos , superando tanto las estimaciones como los registros anteriores. La tasa de desempleo descendió a 4,1% , acercándose al umbral de pleno empleo. Estos datos refuerzan la postura de la Fed, según la cual la economía mantiene un buen ritmo, y mantienen viva la expectativa de un recorte de tasas ya en julio , tal como lo sugirió Jerome Powell en sus declaraciones recientes.

Retroceso de la balanza comercial estadounidense : El déficit se amplió a -71,5 mil millones de dólares , impulsado por una caída en las exportaciones. Este deterioro podría tener efectos indirectos sobre Chile, debido a una posible reducción en la demanda externa , lo que presionaría la oferta local e incrementaría riesgos inflacionarios.

Análisis técnico: En el gráfico de 15 minutos se observa un rebote técnico desde los 921 pesos , con un impulso alcista marcado en la zona de los 928 pesos , lo que sugiere una recuperación de corto plazo dentro de una estructura aún bajista general, dada la posición por debajo de la media móvil de 200 periodos.

El nivel de resistencia clave se ubica en torno a los 933 pesos, donde podría encontrarse una barrera técnica si continúa el impulso del dólar. Se prevé que el tipo de cambio oscile en torno a los 920 pesos durante el resto de la semana, con un sesgo moderadamente alcista si se mantiene el apetito por dólares a nivel internacional y continúa la debilidad del cobre.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "