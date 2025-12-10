Final del ciclo de debates: Jara y Kast marcan posiciones rumbo a la segunda vuelta

El último debate entre Jeannette Jara y José Antonio Kast se desarrolló en un ambiente de confrontación persistente, donde las diferencias programáticas quedaron expuestas con claridad. Ambos candidatos respondieron a preguntas directas sobre migración, seguridad, gobernabilidad, política social, relaciones exteriores y diseño institucional, dando lugar a un intercambio donde el objetivo central fue delimitar posiciones más que buscar puntos de acuerdo.

Migración: el momento de mayor tensión

La discusión migratoria concentró el momento de mayor tensión. Kast reiteró que en su eventual gobierno no se realizará ningún proceso de regularización ni empadronamiento para las cerca de 330 mil personas que se encuentran en situación irregular y explicó que cualquier usuario del sistema público quedaría registrado y sería invitado a abandonar el país.

Jara replicó que esa idea se contradice con propuestas presentes en programas de figuras de la coalición de Kast y la calificó como una fórmula “imaginaria”. Afirmó que su postura contempla un empadronamiento obligatorio y la expulsión de quienes no lo completen.

Al ser consultado por la relación con Perú en el contexto de la crisis fronteriza, Kast recordó que su programa considera medidas diplomáticas y económicas más firmes, mientras que Jara prefirió concentrarse en la continuidad del plan de infraestructura penitenciaria impulsado por la actual administración.

Seguridad: cárceles, segregación y límites a los indultos

En materia de seguridad, Jara defendió la continuidad del plan maestro de construcción de cárceles y anticipó la incorporación de cinco unidades adicionales. Kast insistió en que es prioritario acelerar la segregación penitenciaria para separar perfiles delictuales.

Ambos descartaron indultos amplios, aunque Kast abrió la posibilidad de criterios humanitarios excepcionales, mientras Jara sostuvo una posición más estricta.

Gobernabilidad: cambios programáticos, acuerdos y reforma política

El bloque de gobernabilidad giró en torno a la capacidad de construir mayorías legislativas. Kast fue consultado por declaraciones en que calificó el segundo gobierno de Sebastián Piñera como el peor de los últimos treinta años y señaló que esas afirmaciones deben leerse a la luz del contexto en que fueron emitidas, especialmente tras cambios que —según él— alteraron el programa original de ese gobierno.

Jara utilizó ese espacio para resaltar que la reforma previsional reciente se logró gracias a acuerdos transversales.

Ambos afirmaron que renunciarán a sus partidos en caso de asumir la presidencia y expresaron disposición a apoyar la reforma al sistema político, aunque con énfasis distintos:

Kast en la eficacia ,

Jara en el fortalecimiento institucional.

Políticas sociales: Ley de 40 Horas, PYME y advertencias del Banco Central

La discusión sobre política social se concentró en la Ley de 40 Horas, que se transformó en otro punto de fricción. Jara calificó la norma como una política bien diseñada y recordó que múltiples PYME se adelantaron a su aplicación.

Kast aseguró que no revertirá derechos adquiridos, pero sostuvo que existe desinformación sobre su programa y que en ningún caso se eliminarán la PGU, la indemnización por años de servicio ni la reducción de jornada.

Ante preguntas sobre advertencias del Banco Central respecto a mayores costos laborales, Jara reconoció dicho impacto, aunque resaltó que el mismo informe atribuye parte de la mejora en el crecimiento a las reformas laborales ya implementadas.

Política exterior: Maduro, amnistía, Nobel de la Paz y Estados Unidos

En política exterior, ambos coincidieron en que Nicolás Maduro debe abandonar el poder y enfrentar responsabilidades penales, rechazando la idea de una amnistía.

Sin embargo, se distanciaron al analizar el Nobel de la Paz otorgado a María Corina Machado.

Jara señaló que existen visiones diversas sobre la dirigenta y que el reconocimiento es una decisión del comité sueco .

Kast valoró el premio y sostuvo que demuestra un nivel de determinación mayor al mostrado por otros organismos internacionales.

En el mismo segmento, Kast añadió que buscará una relación fluida con Estados Unidos y que invitaría al Presidente Donald Trump, junto a otros líderes de América del Norte, al cambio de mando.

Propuestas económicas: crecimiento, estructura del Estado y empresas públicas

Las propuestas económicas introdujeron otro espacio de contraste. Aunque ambos afirmaron que el país debe aspirar a crecer cerca de 4% anual, difieren en los mecanismos institucionales para alcanzarlo.

Kast defendió avanzar en bi o triministerios como forma de reorganizar la administración sin eliminar carteras completas, además de revisar la estructura de las empresas portuarias para evaluar un directorio único.

Jara sostuvo que las fusiones ministeriales no resuelven los problemas de fondo, aunque respaldó unir Bienes Nacionales y Vivienda para modernizar la gestión estatal. En materia de empresas públicas, defendió fortalecer Codelco con esquemas remuneracionales competitivos.

Kast, en contraste, planteó que la multiplicidad de directorios portuarios suele funcionar como espacio para favores políticos y que un modelo unificado permitiría mayor eficiencia.

Tributación y propuesta “chao préstamo”

El candidato republicano también profundizó en su propuesta de eliminar las contribuciones a la primera vivienda, con una aplicación inicial en adultos mayores y manteniendo impuestos para propiedades de alto valor.

A ello sumó su iniciativa “chao préstamo”, que —según explicó— busca eliminar el mecanismo bajo el cual el Estado registra como deuda temporal recursos provenientes de cuentas previsionales.

Panorama general: dos modelos en contraste

En conjunto, el debate configuró un contrapunto nítido entre modelos de gestión pública, definiciones en seguridad y enfoques sobre la inserción internacional del país. Aunque existieron coincidencias marginales, la dinámica general estuvo marcada por la clarificación de diferencias y por un tono que, en gran parte del encuentro, respondió más a la necesidad de marcar límites que de buscar convergencias.

