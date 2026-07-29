¿Cómo afectó la decisión de tasas de la Fed a los mercados?

La Reserva Federal dejó su tasa de interés sin cambios, tal como esperaba el mercado, sin embargo, la reacción de los activos financieros demostró que la decisión estuvo lejos de ser neutral. El banco central mantuvo el rango de referencia entre 3,50% y 3,75%, pero tres de los doce miembros del Comité Federal de Mercado Abierto votaron a favor de subir las tasas en 25 puntos básicos. La presencia de tres disidentes convirtió la decisión en una pausa restrictiva: la Fed no elevó el coste del dinero, pero dejó claro que una nueva subida sigue sobre la mesa si la inflación no continúa moderándose.

El presidente de la Fed, Kevin Warsh, evitó entregar una orientación explícita sobre los siguientes movimientos, aunque señaló que el banco central no dudará en actuar para devolver la inflación al objetivo del 2%. Para los mercados, el mensaje fue de que la pausa de julio podría ser temporal y la reunión de septiembre vuelve a estar abierta.

Wall Street cae y el Nasdaq 100 entra en corrección

Las acciones estadounidenses terminaron la jornada con fuertes pérdidas:

El S&P 500 cayó un 1,52% , hasta 7.316,15 puntos.

, hasta 7.316,15 puntos. El Dow Jones perdió un 2,19% , hasta 51.594,14 puntos.

, hasta 51.594,14 puntos. El Nasdaq 100 bajó alrededor de un 2,1% y cerró más de un 11% por debajo de su máximo de junio.

La caída llevó al Nasdaq 100 oficialmente a territorio de corrección, definido como un descenso superior al 10% desde un máximo reciente, pero la decisión de la Fed no fue el único detonante. El mercado ya venía presionado por las dudas sobre el gasto en inteligencia artificial, la debilidad de los fabricantes de chips y la reducción de posiciones por parte de fondos institucionales. Sin embargo, los tres votos favorables a subir las tasas eliminaron parte del alivio que inicialmente había generado la pausa.

Fuente: xStation5.

El mensaje para las acciones de crecimiento fue especialmente negativo, porque si las tasas permanecen elevadas o vuelven a subir, el valor presente de sus beneficios futuros disminuye y sus múltiplos de valoración enfrentan una mayor presión.

Los semiconductores sufren el mayor impacto

Mapa de calor de los semiconductores en el cierre tras la decisión de la Fed. Fuente: xStation5.

El índice de semiconductores de Filadelfia cayó aproximadamente un 5,3%, completando su quinta sesión consecutiva de pérdidas, la venta se intensificó después de que los resultados de SK Hynix no cumplieran con las elevadas expectativas del mercado, pese a que la compañía multiplicó sus beneficios y anunció un gasto de capital récord. Las acciones de Vertiv, empresa vinculada a infraestructura de centros de datos, se desplomó un 17% después de decepcionar con sus ingresos.

El movimiento refleja un cambio importante en la percepción de los inversores. Durante buena parte del rally de la inteligencia artificial, el aumento del capex era interpretado como una señal de crecimiento futuro. Ahora, el mercado exige pruebas de que esas inversiones pueden traducirse en ingresos, márgenes y flujo de caja. Los resultados de Microsoft y Meta reforzaron esa diferenciación, Microsoft avanzó moderadamente en operaciones posteriores al cierre después de superar las expectativas de crecimiento de su negocio en la nube. Meta, en cambio, cayó cerca de un 4% después de elevar el piso de su previsión de capex para 2026 desde US$125.000 millones hasta US$130.000 millones, manteniendo el techo en US$145.000 millones.

Los bonos cuestionan la credibilidad de la pausa

La reacción más significativa apareció en el mercado de renta fija, el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a diez años subió más de siete puntos básicos, hasta aproximadamente 4,68%. El rendimiento del bono a 30 años superó el 5,20%, alcanzando su nivel más alto desde 2007.

Aunque las tasas de corto plazo retrocedieron inicialmente porque la Fed no ejecutó el alza que algunos operadores contemplaban, los vencimientos largos registraron fuertes ventas. Esto provocó un pronunciado empinamiento de la curva de rendimientos. El movimiento sugiere que los inversores dudan de que mantener las tasas estables sea suficiente para controlar las presiones inflacionarias, particularmente en un entorno de mayores precios energéticos. Durante la jornada, el rendimiento a dos años bajó mientras el de 30 años subió alrededor de diez puntos básicos, una divergencia que refleja alivio inmediato por la pausa, pero preocupación de largo plazo por la inflación, la deuda pública y la credibilidad monetaria.

Fuente: Tradingeconomics.

El petróleo amplifica el problema inflacionario

El petróleo West Texas Intermediate subió más de un 7% y llegó a superar los US$85 por barril, el avance estuvo relacionado principalmente con un aumento de las tensiones en Oriente Medio y no directamente con la decisión de la Fed. Sin embargo, complicó la lectura de la reunión. Una subida persistente del crudo puede trasladarse a los combustibles, el transporte y los costes de producción. Esto aumenta el riesgo de que la inflación vuelva a acelerarse y obliga a la Fed a mantener una postura más restrictiva.

Fuente: xStation5.

La gran pregunta ya no es por qué la Fed mantuvo las tasas, sino cuánta presión tendrá para subirlas en septiembre si la inflación y el petróleo continúan avanzando. Por eso, las acciones, los bonos y el petróleo terminaron enviando una señal conjunta de mayor preocupación macroeconómica.

El dólar cae y el oro recibe compras defensivas

El dólar reaccionó inicialmente al alza antes de la decisión, pero posteriormente retrocedió. La caída puede parecer contradictoria ante una Fed más restrictiva, pero refleja que el mercado había asignado cierta probabilidad a un aumento inmediato. Al no producirse, parte de esas posiciones se deshicieron. El oro avanzó, favorecido por la debilidad del dólar y la búsqueda de activos defensivos.

Bitcoin también registró un repunte moderado y se mantuvo por encima de US$64.000, aunque su movimiento fue limitado en comparación con la volatilidad observada en acciones, bonos y materias primas. La combinación de un dólar más débil, oro al alza y rendimientos largos más elevados muestra que los inversores no interpretaron la reunión únicamente como una señal monetaria. También están evaluando riesgos fiscales, geopolíticos y de inflación.

¿Qué espera ahora el mercado?

La reunión de septiembre dependerá principalmente de los datos de inflación, empleo y actividad económica publicados durante las próximas semanas. La Fed podría mantener nuevamente las tasas si la inflación continúa moderándose y el crecimiento pierde impulso. Pero una recuperación de los precios, impulsada por la energía o por una economía resistente, elevaría la probabilidad de un aumento.

Warsh reconoció que una tasa más alta podría formar parte de la solución si la inflación continúa demasiado elevada y describió la decisión de julio como el comienzo de la historia, no su conclusión. Para los mercados, esto implica que la volatilidad probablemente continuará. Las acciones tecnológicas deberán demostrar que sus beneficios justifican sus inversiones en inteligencia artificial. Los bonos vigilarán si el repunte del petróleo se traslada a la inflación. Y el dólar dependerá de si la Fed termina endureciendo nuevamente su política.

La decisión de mantener las tasas evitó un shock inmediato, pero los tres votos a favor de un aumento dejaron una advertencia clara: la batalla contra la inflación todavía no ha terminado.