Nasdaq entra oficialmente en territorio de corrección

El Nasdaq 100 (US100) entró oficialmente en territorio de corrección, profundizando el ajuste que comenzó después de alcanzar máximos históricos el pasado 2 de junio. El índice tecnológico cayó un 2,1% durante la jornada y terminó más de un 11% por debajo de aquel máximo. La definición técnica de corrección se activa cuando un mercado retrocede al menos un 10% desde un máximo reciente. El Nasdaq Composite, que incluye un universo más amplio de compañías, perdió un 1,7%, pero todavía se mantiene ligeramente por encima de ese umbral.

La sesión también dejó una caída del 1,5% en el S&P 500 y un retroceso del 2,2% en el Dow Jones, equivalente a más de 1.150 puntos. No fue, por tanto, una venta limitada a unas pocas compañías tecnológicas, aunque el deterioro del sector de semiconductores volvió a concentrar buena parte de la presión.

La Fed mantuvo las tasas

La Reserva Federal mantuvo el rango de la tasa de referencia entre 3,50% y 3,75%, tal como esperaba la mayoría del mercado, sin embargo, el resultado de la votación fue más agresivo de lo previsto. Tres de los doce miembros del Comité Federal de Mercado Abierto votaron a favor de subir las tasas en 25 puntos básicos, la decisión terminó con una votación de 9 contra 3, frente a la unanimidad observada en la reunión anterior. El problema para las acciones no fue que la Fed subiera las tasas, sino la posibilidad de que tenga que hacerlo próximamente. La inflación continúa por encima del objetivo del 2%, mientras el encarecimiento de la energía amenaza con añadir nuevas presiones sobre los precios y la subida del petróleo reforzó la percepción de que la política monetaria podría permanecer restrictiva durante más tiempo.

Para el Nasdaq 100, este escenario es especialmente preocupante, puesto que las compañías tecnológicas tienen una parte importante de su valoración basada en beneficios esperados a varios años. Cuando aumentan los rendimientos de los bonos, esos flujos futuros pierden valor presente y las valoraciones tienden a comprimirse.

El desplome de los chips amplifica la corrección

La venta se concentró nuevamente en el núcleo del rally de la inteligencia artificial, el índice de semiconductores de Filadelfia cayó alrededor de un 5,3%, acumulando su quinta sesión consecutiva a la baja. Nvidia, AMD y Micron estuvieron entre las compañías que presionaron al mercado, mientras los fabricantes asiáticos de chips y memoria también registraron fuertes descensos.

Mapa de calor de las acciones de EE.UU en la ultima semana. Fuente: xStation5.

El ajuste refleja algo más profundo que una toma de beneficios, los inversores están revisando si los cientos de miles de millones destinados a centros de datos, procesadores y capacidad computacional producirán retornos suficientes, esa preocupación quedó nuevamente expuesta después del cierre.

Meta elevó el piso de su previsión de inversión para 2026 desde US$125.000 millones hasta US$130.000 millones, manteniendo el techo en US$145.000 millones. Sus acciones reaccionaron con una caída cercana al 4,4% en las operaciones posteriores a la sesión. Microsoft ofreció una señal distinta, en que su negocio de nube superó las expectativas y Azure registró un crecimiento impulsado por la demanda de inteligencia artificial. La acción reaccionó al alza, mostrando que el mercado todavía está dispuesto a premiar el gasto cuando viene acompañado de evidencias claras de monetización.

La diferencia entre Meta y Microsoft resume el nuevo criterio del mercado: invertir más ya no es suficiente, las compañías deben demostrar que ese capex está generando caja y crecimiento rentable.

Más temprano analizamos en profundidad qué ocurrió históricamente después de las correcciones del índice en el artículo Nasdaq 100 entra en corrección: qué ocurrió en los episodios anteriores. La evidencia de los 77 episodios anteriores ofrece un mensaje mixto. Seis meses después de cruzar por primera vez el umbral del -10%, el Nasdaq 100 registró un retorno mediano del 11,4%, y terminó en positivo en el 71% de los casos.

Pero la corrección no suele marcar inmediatamente el mínimo. Después de activar el umbral, la caída adicional mediana fue del 6,5%, mientras que en el 22% de los episodios el índice perdió más de otro 20% antes de tocar fondo. La sesión posterior a la Fed confirma esa advertencia de que entrar en corrección puede mejorar el retorno potencial de largo plazo, pero no constituye por sí solo una señal de que la venta haya terminado.

Análisis técnico del Nasdaq 100: soportes bajo presión

Gráfico diario

Fuente: xStation5.

El deterioro se aceleró después de la pérdida de los 28.518 puntos, una antigua zona de soporte que ahora debería actuar como primera resistencia relevante. El índice se encuentra además claramente por debajo de la media móvil de 50 sesiones, situada cerca de los 29.635 puntos. Mientras no recupere esa referencia, la estructura de corto plazo seguirá siendo bajista. El precio está probando ahora el área comprendida entre 27.020 y 27.106 puntos. Esta zona reúne un soporte horizontal anterior y el retroceso del 50% del último gran tramo alcista.

El RSI diario se encuentra cerca de 30 puntos, una lectura próxima a sobreventa. Esto aumenta la posibilidad de un rebote técnico, pero el MACD continúa ampliando su señal negativa. Por tanto, una recuperación desde estos niveles no confirmaría automáticamente un cambio de tendencia. Una ruptura diaria clara por debajo de 27.020 dejaría como siguiente referencia la media móvil de 200 sesiones, situada aproximadamente en 26.670 puntos.

Gráfico semanal

Fuente: xStation5.

El gráfico semanal permite identificar una segunda concentración de soportes, el retroceso de Fibonacci del 61,8% se encuentra cerca de los 26.098 puntos, mientras la media móvil de 50 semanas pasa por aproximadamente 26.212. Junto con la media de 200 días, estas referencias forman una zona técnica amplia entre 26.100 y 26.670 puntos. Mientras el Nasdaq 100 se mantenga por encima de esa franja, la caída todavía puede interpretarse como una corrección dentro de una tendencia alcista de largo plazo. Una ruptura semanal por debajo de 26.100 deterioraría significativamente esa lectura y abriría espacio hacia los 24.784 puntos, correspondientes al retroceso del 78,6%.

Por arriba, el índice necesitaría recuperar primero los 27.943 puntos y posteriormente los 28.518 para reducir la presión vendedora, una mejora más sólida no aparecería hasta superar los 29.085 y recuperar la media de 50 sesiones.

Los tres escenarios para las próximas sesiones

El escenario de rebote comenzaría con una defensa de 27.020-27.106 puntos. La sobreventa diaria podría atraer compras tácticas y llevar al índice hacia 27.943 o 28.518. Sin embargo, mientras permanezca por debajo de esta última zona, el movimiento debería considerarse un rebote correctivo.

El escenario de consolidación implicaría varias sesiones de volatilidad entre 27.020 y 28.518 puntos. Este sería un desenlace razonable mientras el mercado evalúa los resultados de las grandes tecnológicas y la posibilidad de una subida de tasas en septiembre.

El escenario bajista se activaría con una pérdida confirmada de 27.020. En ese caso, la atención se trasladaría hacia 26.670 y la zona semanal de 26.100. Una ruptura de este último nivel aumentaría el riesgo de que la corrección evolucione hacia un ajuste más profundo.

¿Es momento de comprar la corrección?

La estadística histórica favorece una recuperación a medio plazo, pero el contexto actual exige selectividad. El mercado no solo está descontando tasas más elevadas. También está poniendo en duda la rentabilidad del gasto en inteligencia artificial, justo cuando varias compañías tecnológicas aumentan su dependencia de grandes inversiones en infraestructura.

El área de 27.020-27.106 puntos será la primera prueba. Su defensa podría generar un rebote importante, especialmente después de la rápida caída acumulada. Su pérdida, en cambio, indicaría que el mercado todavía necesita ajustar valoraciones y reducir posiciones antes de construir un piso sostenible.

La corrección ya es oficial. La pregunta ahora no es si el Nasdaq 100 cayó más de un 10%, sino si los resultados de las grandes tecnológicas podrán devolver la confianza antes de que el índice alcance su media de 200 sesiones.