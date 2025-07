La sesión del lunes en los mercados europeos genera un sentimiento mixto entre los inversores, a pesar de la mejora en la percepción de Wall Street. El tema principal de la sesión de hoy es la consecución de un acuerdo comercial preliminar entre Estados Unidos y la Unión Europea sobre aranceles, con un límite arancelario del 15% para los productos de la UE importados a Estados Unidos. También incluye el compromiso de la UE de comprar energía estadounidense por valor de 750.000 millones de dólares, lo que reducirá la dependencia del suministro de Rusia, además de una inversión adicional de 600.000 millones de dólares de la UE en la economía estadounidense. Los planes de inversión en Estados Unidos tienen un impacto significativo en varios sectores europeos, incluida la industria militar, que podría perder futuros contratos frente a competidores estadounidenses. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Fuente : Plataforma de XTB Cotización del Dax 40 El Dax 40 baja un 0,3% en la sesión de hoy, aunque se mantiene por encima de las zonas de soporte establecidas por la media móvil exponencial de 50 días (curva azul en el gráfico) y la media establecida por las Bandas de Bollinger en un historial de precios de 12 días, con una desviación estándar dos veces mayor que la de las curvas auxiliares inferior y superior. Mientras el Dax 40 se mantenga por encima de estas zonas, la tendencia alcista general se mantendrá estable. Noticias corporativas Las empresas europeas de semiconductores registran subidas por la firma del acuerdo comercial entre la UE y Estados Unidos. Tras el acuerdo sobre un arancel del 15% para los productos de la UE que entran en Estados Unidos, las acciones de empresas como ASML y ASM International suben un 4,4% y un 3,4%, respectivamente. Las acciones de BE Semiconductor, STMicroelectronics, Apple y Tesla también crecen, mientras que las de Infineon suben un 2,2%. El nuevo acuerdo comercial entre Estados Unidos y la UE ha fijado el arancel para los automóviles procedentes de la UE en un 15%, en lugar del 27,5% anterior, lo que supone un aumento total de beneficios de unos 4.000 millones de euros para BMW, Mercedes y otros fabricantes europeos, y una mejora de los márgenes de 50 puntos básicos para BMW y 30 puntos básicos para Mercedes, especialmente gracias a la producción de SUV en Estados Unidos. Además, BMW y Mercedes se beneficiarán de la eliminación de aranceles sobre aproximadamente 185.000 automóviles exportados desde Estados Unidos a la UE. La Fuerza Aérea Alemana (Luftwaffe) ha publicado una solicitud de propuestas a los principales fabricantes y startups de defensa alemanes para el desarrollo de drones capaces de realizar bombardeos de precisión, según informa Handelsblatt, aunque no se ha revelado la fuente de la información. La Bundeswehr planea desarrollar esta capacidad para 2029, lo que se espera que fortalezca el potencial de defensa del país. Por otro lado, las acciones de este sector están perdiendo valor porque el compromiso de la Unión Europea de realizar inversiones sustanciales en Estados Unidos puede reducir el gasto de capital dirigido a la industria armamentística europea en favor de los competidores estadounidenses. Fuente: Bloomberg Financial Lp

