¿Qué son los aranceles y cómo nos afectan?

Los aranceles son impuestos que los gobiernos imponen a los productos importados para mejorar la competitividad de los productos nacionales y fomentar un cambio en la elección de los consumidores. Estas tarifas pueden impactar de múltiples maneras en la economía, afectando tanto a las empresas como a los consumidores. En este artículo, te contamos qué son exactamente y cuáles son sus efectos.

A pesar de la postura mundial dirigida al libre comercio entre naciones, cada vez es más habitual oír hablar sobre los aranceles. Este instrumento ha jugado a lo largo de la historia un papel fundamental para que los países protejan sus industrias nacionales y ha vuelto a la actualidad económica tras la victoria de Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos de 2024, pero ¿qué son exactamente y cómo pueden afectarnos los aranceles? ¿Qué son los aranceles? Los aranceles son un instrumento comúnmente utilizado por los gobiernos para proteger las industrias nacionales. Consisten en la implementación de unas tarifas o impuestos a los productos importados para mejorar la competitividad de los productos nacionales y fomentar un cambio en la elección de los consumidores. Además, estos gravámenes suponen un ingreso extra para la recaudación tributaria del país que los aplica. Los aranceles aduaneros son tarifas que determinan los derechos que deben pagarse por las importaciones de mercancías. En esencia, son impuestos que se aplican a bienes fabricados en el extranjero. Existen dos tipos principales: los aranceles proteccionistas y los fiscales. Tipos de aranceles El arancel proteccionista busca encarecer los productos importados con el fin de incentivar el consumo de bienes nacionales. Al elevar el costo de los artículos extranjeros, se fomenta la competitividad de la industria local y se protege la producción interna frente a la competencia foránea. Por su parte, el arancel fiscal no tiene un propósito proteccionista, sino que su función principal es recaudar ingresos para el Estado a través de las transacciones comerciales internacionales. Dentro de esta categoría, podemos encontrar tres tipos de aranceles: El arancel ad valorem : se calcula como un porcentaje fijo sobre el valor total de la mercancía al ingresar en la aduana, tomando en cuenta su precio, cantidad, seguro y costos de transporte.

: se calcula como un porcentaje fijo sobre el valor total de la mercancía al ingresar en la aduana, tomando en cuenta su precio, cantidad, seguro y costos de transporte. El arancel específico : establece una tarifa fija por cada unidad de bien importado, sin considerar su valor total.

: establece una tarifa fija por cada unidad de bien importado, sin considerar su valor total. El arancel combinado: es una fusión de los dos tipos anteriores. Aplican simultáneamente un porcentaje sobre el valor del producto y una cantidad fija por unidad importada. ¿Qué impacto tienen los aranceles en la economía? Independientemente de su tipo, los aranceles pueden tener importantes efectos en la economía, tanto desde el punto de vista del país precursor como de aquellos países que se ven castigados por estos impuestos. Desde el punto de vista del país que establece los aranceles a los productos importados, estos impuestos reducen la demanda de productos extranjeros y estimulan, en cambio, la de productos nacionales. Con este instrumento, los gobiernos tratan de mejorar la posición y la cuota de mercado de los productos nacionales respecto a los importados. Además, un aumento en la demanda de productos nacionales fomenta la producción, transporte, trabajo y economía del país que los establece. Por tanto, los aranceles estimulan el crecimiento económico del país de origen y su producto interior bruto desfavoreciendo a los productos extranjeros. Por el contrario, respecto a los países exportadores, la imposición de aranceles encarece el precio de sus productos y desincentiva su consumo en el país de destino. Este mecanismo reduce los márgenes de los productores extranjeros en el caso de tratar de competir en el producto del país arancelario. Es decir, los productores extranjeros no pueden retribuir el total del arancel en el consumidor debido a que esta medida les sacaría totalmente del mercado respecto a sus competidores nacionales. Para evitar esa expulsión del mercado, los productores extranjeros deberán asumir parte del arancel como coste propio o disminución del beneficio, lo que puede desincentivar las operaciones en los países arancelarios. Entonces ¿quienes sobreviven? Los principales beneficiados son los productores nacionales y los productores internacionales con ventajas competitivas muy marcadas. Así, existen marcas que, independientemente de los aranceles que se les establezcan, se seguirán consumiendo. Por ejemplo, los españoles residentes en Estados Unidos seguirán consumiendo aceite de oliva virgen extra aunque el aumento de precio por los aranceles sea muy elevado. Los productos con demandas muy inelásticas, por tanto, son los que pueden sobrevivir a estas medidas. Por el contrario, los productos fácilmente sustituibles o con demandas muy elásticas perderán toda su cuota de mercado en el país arancelario. Efecto de los aranceles en los diferentes agentes económicos Por norma general, los aranceles pueden fijarse de forma unilateral por un país, como parte de su estrategia comercial, o negociarse en tratados bilaterales y multilaterales, donde se establecen reducciones o exenciones arancelarias para ciertos productos. Para determinar el nivel arancelario, las autoridades consideran elementos como la competitividad de la industria local, el impacto en los consumidores y la necesidad de equilibrar la balanza comercial. No obstante, estos impuestos tienen un efecto distinto sobre cada agente y elemento de la economía. Efecto en las familias Para los hogares, los aranceles suelen traducirse en un aumento en el coste de vida. Al encarecerse los productos importados, los consumidores deben pagar más por bienes que antes eran más accesibles. Esto reduce su poder adquisitivo y puede llevar a un ajuste en sus hábitos de consumo, favoreciendo productos nacionales. Efecto en las empresas El impacto en las empresas varía dependiendo de su papel en la economía. Para las empresas que producen bienes locales, los aranceles pueden representar una oportunidad de crecimiento, ya que los productos extranjeros se encarecen y los consumidores optan por bienes nacionales. Esto puede traducirse en mayor producción y más empleos. Sin embargo, las empresas que dependen de bienes importados pueden experimentar un aumento en sus costes de producción, lo que las obliga a subir sus precios o reducir sus márgenes de ganancia. Los negocios pueden necesitar ajustar sus cadenas de suministro para reducir la dependencia de productos importados afectados por aranceles. Además, si otros países responden con aranceles a los productos nacionales, las empresas exportadoras pueden perder competitividad en el mercado global. En definitiva, el impacto depende de la actividad empresarial de cada compañía. Esto puede beneficiar a la industria local, ya que los consumidores optarán por bienes producidos en el país. No obstante, si la oferta nacional no es suficiente para cubrir la demanda o si los productos locales son de menor calidad, los consumidores podrían verse afectados con menos opciones y costes más elevados. Además, la protección de la industria nacional desincentiva la innovación y el desarrollo ya que disminuye la competencia entre las empresas. Efecto en los precios En relación con los precios, los aranceles pueden tener un efecto mixto, dependerá de la perspectiva desde la que se analicen. El impacto de los aranceles puede generar inflación en la economía interna de un país e incluso una recesión en aquellos países dependientes de las exportaciones al país que impone los aranceles. Si los bienes importados se encarecen y las empresas dependen de insumos extranjeros, el aumento de los costes se traslada a los precios finales, elevando el costo de vida para la población. Además, en los países dependientes de las exportaciones, una disminución de la demanda de sus productos reducirá drásticamente los precios, lo que ralentizará su crecimiento y producción nacional, dificultando su competitividad con el resto de países. Efecto en las divisas Al aplicar aranceles a los productos extranjeros, se desincentiva la compra de bienes importados, lo que reduce la demanda de moneda extranjera. Como resultado, la moneda nacional puede apreciarse, ya que hay menos necesidad de convertirla en divisas para pagar importaciones. Estrategias para mitigar el impacto de los aranceles A la hora de afrontar la guerra comercial y los aranceles que se impondrán mutuamente los países del mundo los inversores deben tener más en cuenta que nunca el concepto de: “diversificación” y “protección”. La mejor manera de proteger las inversiones frente a los aranceles es mediante la diversificación. Los inversores pueden diversificar por geografía, por sector y por tipo de producto. La diversificación consiste en elegir diferentes activos que nos permitan mitigar los riesgos inherentes a los diferentes mercados. Por ejemplo, si un inversor está interesado en el sector defensivo, puede optar por la compra de las acciones de alguna de las empresas, invertir en un ETF del sector en un país concreto o hacerlo en un ETF mundial. En este caso, sería interesante utilizar un plan de inversión en el que poder invertir en ETFs como Future of Defence (ASWC.DE) o Global Aerospace & Defence (DFND.NL) en los que se incluyen las mejores compañías mundiales del sector. Estos ETF mitigan el riesgo de cambio de divisa y las consecuencias de los aranceles ya que dentro del mismo mercado aunque algunas compañías pierdan cuota de mercado, otras lo ganarán. 