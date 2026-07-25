Petróleo sobre US$100, gas europeo bajo presión y nuevos aranceles: ¿qué mueve al mercado?

El petróleo vuelve a superar los US$100

El petróleo crudo registra un nuevo repunte significativo ante el cierre del estrecho de Ormuz y la posibilidad de que las tensiones alcancen también al estrecho de Bab el-Mandeb. Desde el inicio del conflicto, el precio acumula un incremento nominal de 40%, con más de 30% de ese avance concentrado solo en julio. El contrato de futuros del Brent con vencimiento en septiembre ya se encuentra por encima de los US$100.

Aunque los países del Golfo han encontrado formas de sortear las restricciones, la situación del mercado de combustibles es más tensa que en marzo. Al mismo tiempo, Estados Unidos ha reducido el foco de sus ataques contra el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y está concentrando sus esfuerzos en infraestructura, logística y posiciones defensivas. La reaparición de bombarderos estratégicos B-1 y el énfasis sobre activos vinculados al control del estrecho sugieren una intención de reabrir gradualmente el paso marítimo, incluso mediante el uso de la fuerza.

La incorporación de los hutíes de Yemen a los ataques contra buques en Bab el-Mandeb representa una nueva escalada. Sin embargo, su impacto podría estar sobredimensionado, ya que el volumen de tráfico por el estrecho es mucho menor que en 2023 y el grupo cuenta con existencias limitadas de armamento de largo alcance tras años de enfrentamientos y bloqueo.

¿Hasta dónde podría extenderse el alza del crudo?

Los spreads de calendario han aumentado con fuerza y se sitúan cerca de US$7 para el contrato del mes más próximo, mientras superan los US$20 en el contrato anual. El análisis de la curva plantea que los spreads aún podrían ampliarse dentro de un rango razonable de US$4 a US$8. Bajo este escenario, el contrato de septiembre tendría un potencial máximo cercano a US$110, mientras el contrato de octubre podría situarse entre US$100 y US$101. En el spread anual, la zona de US$30 a US$40 aparece como una resistencia clara.

Europa vuelve a enfrentar presión por el gas

El gas natural europeo ha repuntado más de 50% durante los últimos 30 días y acumula un avance cercano a 120% desde el inicio del año. Aunque el precio se encuentra en niveles de sobrecompra frente a su promedio de los últimos dos años, todavía cotiza en línea con su promedio de cinco años. El petróleo también mantiene fuertes ganancias, pero aún no alcanza niveles de sobrecompra extremos frente a sus referencias históricas.

La principal fuente de preocupación está en las reservas de gas de la Unión Europea, que se ubican en 55%, frente a un promedio de 71%. El bloque mantiene como objetivo alcanzar 90% para el 1 de noviembre, pero el documento advierte que ese nivel sería imposible sin un aumento de los suministros procedentes de Catar después de septiembre. La situación recuerda a 2021, cuando Rusia restringió el suministro después de un invierno especialmente frío.

El encarecimiento del gas amenaza al euro

Con la oferta todavía muy ajustada, el análisis plantea un objetivo de 100 EUR/MWh para el gas europeo y considera posible que el precio supere ese nivel, aunque estima poco probable un avance hasta los 300 EUR/MWh. Un costo energético de esta magnitud podría impulsar significativamente la inflación y representar una noticia extremadamente negativa para el euro.

La presión no se limitaría al mercado de divisas. Un nuevo encarecimiento del gas pondría en riesgo la competitividad de la Unión Europea y podría provocar que el EURUSD rompa de forma permanente su actual nivel de soporte. La evolución de los inventarios y la disponibilidad de suministros adicionales serán, por tanto, factores centrales para determinar si el episodio se aproxima a la trayectoria observada en 2021.

Los nuevos aranceles tendrían un efecto limitado sobre el dólar

A diferencia del shock energético, los nuevos aranceles no representarían una amenaza relevante para la posición del dólar. Las medidas aplicadas bajo la Sección 301 tienen carácter abierto y cuentan con una base jurídica más sólida que los aranceles basados en la IEEPA. El motivo oficial es la ausencia de prohibiciones adecuadas sobre la importación de bienes producidos mediante trabajo forzoso.

El impacto estimado sobre la tasa arancelaria efectiva sería reducido, con un aumento de apenas 0,1 a 0,2 puntos porcentuales. Incluso después del ajuste, la tasa se mantendría por debajo del nivel previo de 13,5%. Por ello, el efecto principal sería una contribución ligera a la inflación, sin poner en riesgo la posición del dólar.

En conjunto, el escenario presentado concentra la mayor presión inmediata en los mercados energéticos. La posibilidad de restablecer el tránsito por los estrechos de Ormuz y Bab el-Mandeb será clave para el petróleo, mientras Europa dependerá de mayores suministros de gas para acercarse a sus objetivos de reservas. Los aranceles, en cambio, añadirían solo una presión inflacionaria marginal y no modificarían de forma significativa el respaldo del dólar.