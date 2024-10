Conferencia de prensa del BCE - 12 de septiembre de 2024 (EN DIRECTO)

Acaba de comenzar la conferencia telefónica del BCE sobre la decisión del Banco Central de recortar la tasa de depósito en 25 puntos básicos, en línea con las expectativas de los analistas. A continuación, puede encontrar los principales puntos planteados por la presidenta Lagarde: Es apropiado moderar el grado de restricción de la política monetaria

Se espera que la inflación repunte en la última parte del año

La recuperación sigue enfrentando algunos obstáculos

Se espera que la recuperación se fortalezca con el tiempo a medida que aumentan los salarios

La demanda de mano de obra se moderará aún más

El crecimiento general de los costos laborales se está moderando

Los beneficios compensan parcialmente los mayores costos laborales

Los riesgos de crecimiento de la zona del euro están inclinados a la baja

Los costos de financiamiento siguen siendo restrictivos

El crecimiento del crédito es lento en medio de una demanda débil

La inflación caerá al 2% en el transcurso de 2025

Debemos ser resilientes en nuestro enfoque

La huella de la política en la economía es visible

Los primeros 10 minutos no traen sorpresas. La volatilidad en el EUR-USD sigue siendo muy baja. No hay pistas sobre el futuro. Además, las previsiones en sí mismas no aportan ninguna señal sobre un posible cambio en las perspectivas de tipos de interés del BCE.

