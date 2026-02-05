🔵 Conferencia de Prensa del BCE (EN DIRECTO)

- Rueda de prensa de la presidenta del BCE, Christine Lagarde
Perspectivas clave de Lagarde, del BCE:
- Los últimos acontecimientos confirman la fijación de la inflación en el objetivo del 2% del BCE. La inflación continuó moderándose, principalmente gracias a la caída de los precios de la energía. La inflación de bienes repuntó ligeramente, mientras que la de servicios se moderó. Las expectativas de inflación a largo plazo se mantienen firmemente ancladas en el 2%.
- La economía de la eurozona creció un 0,3% en el cuarto trimestre, mostrando una expansión modesta pero continua a pesar de un contexto mundial aún incierto. El crecimiento se vio impulsado por los servicios de información y comunicación, mientras que el sector manufacturero mostró resiliencia, disipando los temores previos de una desaceleración industrial más profunda.
- La actividad de la construcción está cobrando impulso, impulsada en parte por un mayor gasto público. La confianza empresarial está mejorando y las empresas están incrementando gradualmente la inversión incluso en medio de la persistente incertidumbre.
- Las condiciones del mercado laboral mejoraron, con el desempleo descendiendo al 6,2% desde el 6,3% de noviembre. El aumento de los salarios reales está impulsando el consumo de los hogares, mientras que el gasto público está impulsando la demanda interna.
- Un euro más fuerte podría empujar la inflación por debajo del objetivo. El Consejo de Gobierno debatió el tipo de cambio EUR - USD durante la reunión de hoy. El impacto de la apreciación del euro está bien asimilado, ya que la debilidad del dólar se ha ido desarrollando gradualmente durante casi un año y se mantiene dentro del rango previsto. Sin embargo, el BCE no fija un objetivo de tipo de interés en su política monetaria.
- El BCE considera que una mayor integración financiera es una de las condiciones clave para el desarrollo económico de la eurozona.
- La política monetaria se mantiene ágil.
