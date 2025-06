Conferencia de prensa del Consejo de Gobierno del BCE – 5 de junio de 2025 (EN VIVO)

Declaraciones principales: “Los datos de encuestas apuntan a perspectivas más débiles en el corto plazo.”

“Aranceles más altos y un euro más fuerte dificultarán las exportaciones.”

“Un mercado laboral sólido y el aumento de ingresos contribuirán a sostener la economía.”

“La inversión en defensa e infraestructuras impulsará el crecimiento.”

“Es urgente hacer que la zona euro sea más competitiva y productiva.”

“La mayoría de las cifras de inflación subyacente sugieren una estabilización en torno al objetivo.”

“Los costes laborales se están moderando gradualmente.”

“Nuestro rastreador salarial apunta a una mayor moderación en 2025.”

“La mayoría de las expectativas de inflación a largo plazo se sitúan en torno al 2 %.”

“Los riesgos para el crecimiento están inclinados a la baja.”

“Las perspectivas de inflación son más inciertas de lo habitual.”

“La fragmentación de las cadenas globales de suministro podría aumentar la inflación.”

“Un impulso en defensa e infraestructura también podría elevar la inflación en el mediano plazo.”

“Estamos en una buena posición para enfrentar las condiciones inciertas que se avecinan.”

“La decisión fue casi unánime; solo hubo un disidente.”

“Todo apunta a que la inflación se estabilizará en el 2 %.”

“No descartaría revisiones al alza del crecimiento.”

“Estamos en un buen punto tras el recorte de 25 puntos básicos aprobado hoy.”

“Estamos cerca de haber concluido el ciclo de política monetaria.”

Reacción del mercado: La decisión del BCE de recortar la tasa de interés en 25 puntos básicos ya estaba descontada por el mercado, por lo que no hubo sorpresa significativa. Sin embargo, los comentarios de Lagarde han sido interpretados como equilibrados y no sugieren una inclinación más moderada (dovish) de lo previsto. Esto ha contribuido a que el EUR/USD mantenga su tendencia alcista, reflejando un fortalecimiento del euro, en parte porque el BCE no cerró la puerta a posibles revisiones al alza en el crecimiento y reafirmó su confianza en que la inflación se dirige hacia el objetivo del 2 %.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "