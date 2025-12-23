Confianza del consumidor en EE. UU. cae bajo lo esperado

- La confianza del consumidor medida por el Conference Board cayó por debajo de lo esperado, reforzando señales de cautela en el consumo de EE. UU.
Índice de Confianza del Consumidor – Conference Board (CB), diciembre:
-
Resultado: 89,1
-
Esperado: 91,7
-
Previo: 92,9
La lectura de confianza del consumidor se ubicó por debajo de las expectativas del mercado. Si bien el indicador mejoró respecto al mes anterior, este avance probablemente responde a un efecto estacional.
La confianza del consumidor continúa en tendencia descendente desde su último máximo a mediados de 2021.
Además, la lectura de diciembre de este año se encuentra entre las más débiles de los últimos más de 10 años.
La reacción del mercado frente a los datos fue limitada.
EUR - USD (M1)
Fuente: xStation5
________
