La bolsa hoy: El sector tecnológico hunde los mercados asiáticos

La sesión en Wall Street cerró con una fuerte caída que se extendió a todos los índices. El S&P 500 bajó un 1,5%, el Dow Jones un 1,3% y el Nasdaq un 2%. El sector tecnológico se mantuvo bajo una presión considerable, siendo las empresas de software las más afectadas por la caída de ayer.

Informes económicos

Donald Trump ha señalado que podría alcanzarse un acuerdo con Irán en las próximas semanas. Al mismo tiempo, Estados Unidos está aumentando su presencia militar en la región del Golfo Pérsico.

Hoy está prevista la publicación de los datos de inflación del IPC en Estados Unidos, un evento clave para los mercados financieros y las expectativas sobre la futura política monetaria de la Reserva Federal.

En China, los precios de las viviendas nuevas cayeron un 0,4% intermensual y un 3,1% interanual en enero, la mayor bajada anual en siete meses.

Otros mercados

Las bolsas asiáticas se han visto presionadas por el deterioro de la confianza global y la caída de las empresas tecnológicas. Como resultado, los principales índices cerraron la sesión en negativo: Japón (Nikkei 225) -1,24%, Hong Kong (Hang Seng) -1,87%, Shanghai Composite -1,26%, Australia (S&P/ASX 200) -1,39%.

Naoki Tamura, miembro de la junta directiva del Banco de Japón (BOJ), evaluó que la inflación en Japón es sostenible. También señaló que la política actual sigue siendo expansiva y que los tipos de interés tienen margen para nuevas subidas.

El Banco Popular de China (PBOC) fijó el tipo de referencia USD/CNY para hoy en 6,9398, mientras que las previsiones asumían un valor de 6,9045.



El yen muestra una gran volatilidad, y la divisa se encuentra actualmente bajo presión y perdiendo terreno frente a sus pares. El par USD/JPY ha vuelto a superar el nivel de 153.

Otros pares de divisas importantes cotizan en rangos estrechos a la espera de la publicación de los datos del IPC de EE. UU. El dólar australiano y las divisas procíclicas siguen bajo presión.

El mercado de metales preciosos está experimentando un ligero incremento tras la caída de ayer. El oro repunta un 0,8%, alcanzando el nivel de 4.960 dólares, mientras que la plata crece un 2,7% y ronda los 77,20 dólares.

El mercado de criptomonedas se muestra cauteloso, con movimientos de sólo 2 décimas al alza en los precios del Bitcoin y del Ethereum.