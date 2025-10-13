Continúa el cierre del gobierno americano 📌

- El informe del IPC americano, originalmente programado para este miércoles, se posterga hasta el 24 de octubre.
- El informe del IPC americano, originalmente programado para este miércoles, se posterga hasta el 24 de octubre.
La publicación de datos macroeconómicos de Estados Unidos permanece suspendida debido al cierre gubernamental. Durante esta semana destacan los resultados corporativos en Estados Unidos. Por su parte, la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) ha anunciado que el informe del IPC, originalmente programado para este miércoles, se publicará el 24 de octubre. Todos los demás datos macroeconómicos publicados por la BLS permanecerán en suspenso hasta que el gobierno federal reanude sus operaciones con normalidad.
Calendario de presentaciones trimestrales
Dólar en Colombia hoy 14 de octubre: el peso mantiene su fortaleza tras septiembre y se posiciona en los 3933
El euro sube tras el discurso de Powell 💶📈
Wall Street amplía las caídas tras escalada de la guerra comercial con China
JPMorgan Chase sorprende con resultados trimestrales récord impulsados por el trading y la banca de inversión
"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "