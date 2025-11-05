¡El PMI final del Reino Unido supera las expectativas!

- Datos PMI con una sorpresa positiva
El PMI final del Reino Unido correspondiente a octubre ha sorprendido positivamente al mercado, con cifras muy por encima de lo esperado:
Índice compuesto: 52,2 (previsión: 51,1; anterior: 51,1)
PMI de servicios: 52,3 (previsión: 51,1; septiembre: 51,1)
