Continúa la escalada arancelaria

Los mercados están reaccionando con una nueva ola de ventas masivas ante la introducción de aranceles del 104% a las importaciones procedentes de China por parte de EE.UU.

Las esperanzas de una intervención de última hora de Pekín se han desvanecido, lo que confirma la firme postura de China ante la agresiva política comercial de Trump. Este paquete de aranceles ha entrado hoy en vigor. Vemos la reacción en los futuros de los índices bursátiles estadounidenses, que caen un 2% y se acercan a los mínimos del lunes. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Otros mercados El índice del dólar USDIDX bajó un 0,70% mientras que el oro sube un 1,20% hasta los 3.017 USD por onza. Los índices de la región Asia-Pacífico registran pérdidas de entre el 1,50% y el 3,00%, con la excepción de los índices chinos, que repuntan entre un 2,00% y un 3,00%. En respuesta a la imposición por parte de Estados Unidos de un arancel del 25% a las importaciones de vehículos y repuestos, Corea del Sur anunció un paquete de apoyo para su industria automotriz.

Corea del Sur redujo el impuesto a la compra de automóviles del 5% al ​​3,5% hasta mediados de 2025 y aumentó los subsidios a los vehículos eléctricos del 20-40% al 30-80%, extendiéndolos hasta finales de año. Estas medidas buscan proteger a los fabricantes nacionales de automóviles y sostener la demanda. Seminario sobre las caídas en bolsa Puedes enterarte en directo del impacto de las caídas bursátiles siguiendo nuestro seminario. Hoy a las 18:00 con Manuel Pinto : Política monetaria El Banco Popular de China ha vuelto a fijar un tipo de cambio interno más bajo para el yuan, llevándolo a su nivel más bajo desde 2007. El Banco Popular de China ha permitido gradualmente la depreciación del yuan en los últimos días, con el objetivo de mitigar el impacto de los aranceles estadounidenses.

Trump anunció que el tan esperado arancel a los medicamentos farmacéuticos es inevitable, calificándolo de "crucial".

Trump acusó a China de debilitar deliberadamente el yuan para minimizar el impacto de los aranceles estadounidenses. Cree que esto forma parte de la estrategia de Pekín para mantener la competitividad exportadora en medio de la escalada de tensiones comerciales.

El gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda adoptó una postura cautelosa, indicando que el banco central se encuentra a la expectativa respecto a los efectos más amplios de los aranceles. Mientras tanto, funcionarios japoneses se preparan para mantener conversaciones directas con representantes estadounidenses en Washington.

El Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ) recortó su tipo de interés clave en 25 puntos básicos, hasta el 3,5%, debido a la creciente incertidumbre mundial. La decisión estuvo en línea con las expectativas. Las actas de las reuniones indican que el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ) prevé la posibilidad de nuevos recortes de tasas si las condiciones del comercio mundial se deterioran. Se enfatizó el ambiguo impacto de los aranceles sobre la inflación. Estimaciones económicas

Fitch Ratings estima que los nuevos aranceles podrían aumentar temporalmente los ingresos del gobierno estadounidense hasta en 800.000 millones de dólares, elevando la tasa arancelaria efectiva al 25%. Sin embargo, la agencia advierte que los costes económicos a largo plazo podrían superar estas ganancias.

Fitch expresó su preocupación por la posibilidad de que el aumento de los costes de importación limite el gasto de los consumidores y la inversión empresarial. Esto podría ralentizar el crecimiento económico general.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "