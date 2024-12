Continúan las caídas en China

Comenzamos una nueva semana en los mercados financieros. El inicio de la sesión está marcado por el Bitcoin, que ha tocado nuevos máximos históricos por encima de los 106.000 dólares. Otras criptomonedas también suben, entre las que destaca Ethereum, que asciende un 2,1%. En el mercado de materias primas estamos viendo subidas moderadas en especial en los metales preciosos. El petróleo crudo y el gas natural cotizan con sesgo bajista. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Mercado asiático Los mercados bursátiles asiáticos están dominados por las caídas. En China, los débiles datos de ventas minoristas impactan en el sentimiento de los inversores, lo que hace bajar los precios de las acciones de los distintos índices. Las ventas minoristas de China en noviembre se situaron en un +3,0% interanual (+4,6% esperado). Al mismo tiempo, la producción industrial aumentó un +5,4% interanual (+5,3% esperado). Mientras tanto, los precios de la vivienda cayeron un 5,7% interanual en noviembre (anteriormente -5,9%). También hemos conocido distintos informes de Japón. El PMI manufacturero preliminar de diciembre fue de 49,5 (anteriormente 49,0), el de servicios 51,4 (anteriormente 50,5) mientras que los pedidos de maquinaria para octubre subieron un 2,1% intermensual (esperado +1,2%). El parlamento de Corea del Sur decidió destituir al presidente Jun Suk Jeol después de sus controvertidas decisiones sobre la ley marcial. Mercado de divisas

En el mercado de divisas, el franco suizo es el que mejor se comporta. Sin embargo, el dólar estadounidense y el yen japonés cotizan a la baja. Moody's redujo la calificación de Francia a "Aa3" desde "Aa2" en una revisión de calificación no programada, alegando la elevada fragmentación política que sufre el país. La atención se centra en los datos del PMI de las principales economías del mundo. Para hoy también hay programado un discurso de Christine Lagarde. Fuente: xStation

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "