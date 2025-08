El sector manufacturero del ISM cae inesperadamente 📉 mientras el EUR/USD extiende su alza

Estados Unidos - Datos del ISM para julio: PMI Manufacturero del ISM: actual 48.0; previsi贸n 49.5; anterior 49.0

脥ndice de Nuevos Pedidos Manufacturados del ISM: actual 47.1; anterior 46.4

Precios Manufacturados del ISM: actual 64.8; previsi贸n 69.9; anterior 69.7 En julio de 2025, la actividad manufacturera de EE.鈥疷U. se contrajo por quinto mes consecutivo, con el PMI manufacturero cayendo al 48鈥%, un punto por debajo de junio. Aunque la producci贸n aument贸 moderadamente y los precios continuaron al alza (aunque a un ritmo m谩s lento), los indicadores clave de demanda y empleo se mantuvieron d茅biles. Los nuevos pedidos y la acumulaci贸n de pedidos disminuyeron, aunque a un ritmo m谩s lento, y las entregas de los proveedores se aceleraron a medida que la demanda se debilit贸. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formaci贸n Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Ninguna de las seis principales industrias se expandi贸 en julio, aunque siete sectores menores registraron crecimiento, incluidos confecci贸n y pl谩sticos. Las respuestas de la encuesta destacan una creciente presi贸n derivada de los aranceles, la volatilidad de los costos de insumos y la incertidumbre en el abastecimiento global. Mientras algunos sectores como los centros de datos muestran fortaleza, otros鈥攅specialmente maquinaria y metales manufacturados鈥攕e ven limitados por el aumento de los tipos de inter茅s y el riesgo pol铆tico en las cadenas de suministro. EUR/USD ampli贸 brevemente su alza por encima de la resistencia clave de 1.158, situ谩ndose actualmente en torno a la media m贸vil exponencial de 200 horas (EMA200, l铆nea negra). 聽 Fuente: xStation5

"Este informe se proporciona s贸lo con fines de informaci贸n general y con fines educativos. Cualquier opini贸n, an谩lisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversi贸n o recomendaci贸n en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que act煤e sobre esta informaci贸n lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptar谩 responsabilidad por ninguna p茅rdida o da帽o, incluida, sin limitaci贸n, cualquier p茅rdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha informaci贸n. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Aseg煤rese de comprender los riesgos asociados. "