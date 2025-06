Conversaciones optimistas de China con EE.UU. 🏛️

La declaración del Ministerio chino indica que las conversaciones de China con Estados Unidos en Londres han producido una serie de resultados positivos para ambas partes. China aprobará las solicitudes de exportación de bienes legalmente controlados. Ayer, Trump anunció que Pekín reanudaría sin obstáculos las exportaciones de tierras raras esenciales a Estados Unidos.

El ministerio chino también indicó en un comunicado que Estados Unidos retiraría varias restricciones a la exportación que habían afectado a las empresas chinas. Los mercados interpretan esto como una señal de un deshielo en las relaciones entre ambos países, a pesar de su rivalidad geopolítica estratégica. La desescalada de las tensiones geopolíticas impulsa hoy a Wall Street al alza y pesa sobre los precios del oro, que bajan un 1,3% por debajo de los 3.285 dólares. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Precio del oro  Fuente : Xstation5

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "