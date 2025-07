El Dax 40 repunta 2 décimas

Los inversores europeos muestran optimismo, con el FTSE MIB liderando el repunte (+0,85%). Por su parte, el Dax 40 registra subidas más moderadas (+0,2%). Mientras tanto, el Ibex 35 corrige una décima. Las acciones de bienes de consumo básico lideran la jornada de hoy, con los positivos informes de resultados de JDE y Danone. El sector financiero también registra subidas, con importantes contribuciones de instituciones alemanas como Commerzbank y Deutsche Bank. Por otro lado, los decepcionantes resultados de Adidas lastran la confianza de las acciones de bienes de consumo discrecional. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Volatilidad por sectores en el Eurostoxx 600. Fuente: Bloomberg Finance LP Cotización del Dax 40 El Dax 40 presenta una falta de impulso concreto, ya que las señales contradictorias de los resultados y la evidencia de retrocesos relacionados con los aranceles mantienen el índice plano. El selectivo estrecha su tendencia horizontal en torno a la media móvil exponencial de 100 horas (EMA100, morado oscuro), con EMA más cortas también alineándose justo por debajo del nivel del 50% de retroceso de Fibonacci. Como resultado, el precio se está consolidando en torno a los 24 300 puntos. Tenemos a la vista publicaciones importantes como la de BMW (mañana). Próximamente también presentan sus cuentas Allianz, Bayer, Deutsche Telekom y Siemens. Fuente : Plataforma de XTB

