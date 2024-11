Cook de la Fed comenta la economía de EE. UU. y la política de la Fed, señala recortes de tasas "si" se cumplen las proyecciones de inflación 🗽USDIDX gana 0.6%

Lisa Cook, de la Reserva Federal de Estados Unidos, comentó hoy sobre la economía y la política monetaria de Estados Unidos, señalando que la Fed está lista para recortar aún más las tasas si las proyecciones se cumplen, lo que reduciría la inflación con respecto a los niveles actuales. El USDIDX sube más del 0,6 % hoy, ya que los mercados creen que la política comercial de Trump hará que la inflación sea al menos más elevada. Los riesgos laborales están ponderados a la baja, pero han disminuido en los últimos meses. La desaceleración del crecimiento salarial aumenta la confianza en una desinflación continua.

El mercado laboral en general sigue siendo sólido, el débil crecimiento reciente es resultado de los efectos temporales de la huelga y la tormenta.

El mercado laboral se normalizó en gran medida y ya no es una fuente de inflación.

El crecimiento continuo con una inflación en desaceleración podría significar que el potencial subyacente es mayor de lo que se pensaba.

El crecimiento más rápido de la productividad parece haber respaldado tanto el crecimiento potencial como el real.

Los servicios de vivienda representan la mayor parte del exceso de inflación básica. El crecimiento económico es sólido, espero que la expansión continúe.

Si el progreso de la inflación se desacelera con el mercado laboral aún sólido, podría ver un escenario de pausa. La totalidad de los datos sugiere que la desinflación aún está en marcha, y que el mercado laboral se está enfriando gradualmente.

Los recortes realizados hasta ahora han sido un paso importante hacia la eliminación de las restricciones de política. La magnitud y el momento de los recortes de tasas dependerán de los próximos datos, las perspectivas y el equilibrio de riesgos. La política no está predeterminada.

Los riesgos en este momento están más o menos equilibrados. La economía está en una buena posición, aunque la inflación básica sigue siendo algo elevada.

La inflación básica elevada sugiere que la Reserva Federal aún tiene mucho por hacer.

Si el mercado laboral y la inflación evolucionan como se espera, sería apropiado seguir reduciendo la tasa de política hacia un nivel neutral.

