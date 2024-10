Covestro sube un 6% en medio del acuerdo de adquisición de ADNOC de Abu Dhabi 📈

Las acciones del gigante qu铆mico alem谩n Covestro (1COV.DE, antigua unidad de Bayer) suben hoy casi un 6% despu茅s de que la empresa estatal de Abu Dhabi ADNOC acord贸 adquirir Covestro por 14.700 millones de euros (casi 16.400 millones de d贸lares); con una prima del 54% sobre el precio de cierre de Covestro el 19 de junio, cuando la prensa public贸 las primeras informaciones sobre el posible acuerdo. ADNOC busca diversificar su cartera. ADNOC ha estado buscando aumentar su huella en el sector qu铆mico mientras busca diversificar su cartera.Seg煤n ADNOC,聽Covestro "aporta una experiencia inigualable en materiales y productos qu铆micos especializados de alta tecnolog铆a, utilizando tecnolog铆as avanzadas, incluida la IA". El gigante nacional de Abu Dhabi tambi茅n firm贸 un acuerdo de inversi贸n en el que se comprometi贸 a proporcionar financiaci贸n adicional mediante la adquisici贸n de nuevas acciones de Covestro por valor de 1,170 millones de euros a trav茅s de una ampliaci贸n de capital. Covestro fabrica pol铆meros para construcci贸n e ingenier铆a; Utilizado en telecomunicaciones, deportes y la industria qu铆mica global. Si el acuerdo finalmente se concreta, ser谩 el acuerdo comercial m谩s grande entre un inversor estrat茅gico de Medio Oriente y una empresa que cotiza en DAX. En tal situaci贸n, Covestro abandonar谩 el DAX y ser谩 reemplazada (a煤n se desconoce una nueva empresa que cotice en el DAX). Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Fuente: xStation5

