Crudo en caída libre: cuando los mercados dejan de creer

No hay muchas formas suaves de decirlo: el petróleo se ha desplomado. En apenas cinco sesiones, tanto el Brent como el WTI han perdido más de un 10 %, arrastrados por una combinación explosiva de tensiones geopolíticas, decisiones poco convencionales en política energética y una narrativa macroeconómica cada vez más sombría. El Brent cotiza hoy a 61,35 dólares y el WTI a 58,08, niveles no vistos desde febrero de 2021. Pero más allá del precio, lo que cae —y preocupa— es la confianza. Aranceles y guerra comercial: el catalizador inmediato El catalizador inmediato es evidente: los aranceles del 104 % impuestos por el presidente Trump a productos chinos, que entraron en vigor el miércoles a las 04:01 GMT. Se trata de una escalada directa en una guerra comercial que ya era tensa, pero que ahora bordea el desacoplamiento económico real entre las dos mayores economías del mundo. La respuesta de Pekín ha sido clara: no cederán al “chantaje” estadounidense. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil El mercado, que vive de probabilidades, empieza a descontar un escenario donde el comercio internacional no se enfría, sino que se congela. Impacto en la demanda energética Esto tiene consecuencias directas sobre la demanda energética. Según estimaciones del sector, el crecimiento de la demanda de crudo desde China —de entre 50.000 y 100.000 barriles por día— podría estar en riesgo si la guerra comercial se prolonga. Aunque se hable de estímulos internos en China para compensar, el daño a la confianza inversora ya está hecho. OPEP+: ¿error de cálculo? Sin embargo, lo que más inquieta a quienes seguimos de cerca la dinámica del petróleo no es solo el lado de la demanda. Es la oferta. La OPEP+ decidió la semana pasada aumentar su producción en 411.000 barriles diarios a partir de mayo, una cifra tres veces superior a lo previsto. ¿Por qué ahora?

¿Por qué justo cuando los precios empiezan a tambalearse y la visibilidad de demanda se oscurece? La decisión se interpreta como un gesto de autonomía política ante las decisiones unilaterales de Washington, pero también como un posible error de cálculo. Al incrementar la oferta justo cuando la demanda se deteriora, OPEP+ puede estar empujando al mercado al excedente en plena crisis de percepción global. Los traders no solo temen por el equilibrio físico del barril, sino por la narrativa. La curva de futuros habla Una señal reveladora de ese temor es el comportamiento de la curva de futuros del Brent. La prima entre el contrato actual y el de seis meses cayó de 3,53 dólares el 2 de abril a apenas 98 centavos. Esa contracción tan brusca indica una pérdida de confianza en la escasez futura. Si la curva entra en contango, el mensaje será claro: el mercado ya no cree en una recuperación próxima. Señales mixtas y riesgos estructurales Y como en todo contexto con ruido, también hay contradicciones. Ayer el API sorprendió con una caída de inventarios de crudo en EE. UU. de 1,1 millones de barriles, frente a una expectativa de subida. Pero ni ese dato ha sido suficiente para cambiar el tono. El mercado no reacciona a datos puntuales. Reacciona a cambios estructurales en el riesgo. Y hoy, el riesgo está en el aire: Riesgo político

Riesgo comercial

Riesgo de error de política energética El petróleo como termómetro geopolítico La mezcla rusa ESPO ya cotiza por debajo del límite de precio occidental de 60 dólares. Otro dato que pasaría desapercibido si no fuera porque muestra una realidad incómoda: estamos cerca de niveles donde las grandes decisiones dejan de ser financieras y empiezan a ser geopolíticas. Una nueva narrativa del desorden global En resumen, lo que estamos viendo no es una simple corrección. Es el inicio de una nueva narrativa en la que el petróleo se convierte en un indicador adelantado del desorden global. La caída del precio es un síntoma, no una causa. Y si la política sigue ocupando el lugar del mercado, puede que el suelo aún esté lejos. Fuente: xStation5.



______________ Alejandro de Luis

Editor de Hispatrading Magazine, revista de trading con mayor difusión en español. Alejandro ha trabajado como trader en diferentes sociedades de valores y firmas de trading propietario, así como en áreas de negociación y análisis durante casi dos décadas. Autor de varios libros de trading publicados en más de cinco países, ha impartido conferencias formativas y programas de especialización ante audiencias de más de 40 países, entre ellas alumnos de varias universidades europeas de prestigio.

