Crudo ¿hasta dónde?

El crudo vuelve a moverse con paso firme y encadena ya cinco sesiones consecutivas al alza, en un contexto donde la geopolítica vuelve a pesar más que los balances de oferta y demanda. El West Texas y el Brent están reaccionando a un cóctel delicado de tensiones en Oriente Medio, señales contradictorias desde Estados Unidos y un giro relevante en Venezuela, que introduce ruido adicional en un mercado que parecía más relajado hace apenas unas semanas.

El principal catalizador del movimiento sigue estando en Irán. Las protestas civiles, que ya han dejado víctimas mortales, han elevado de forma clara la prima de riesgo geopolítico. Las advertencias de Teherán a los aliados de Estados Unidos en la región, junto con la retirada preventiva de personal estadounidense de bases como la de Qatar, han devuelto al mercado un escenario que conoce bien: la amenaza de interrupciones en uno de los principales productores de crudo del mundo. Aunque por ahora las protestas no se han extendido a las grandes zonas productoras iraníes, el simple aumento de la probabilidad de un evento disruptivo es suficiente para sostener los precios. No es casualidad que algunas casas de análisis ya estén elevando sus objetivos para el Brent hacia la zona de los 70 dólares en el corto plazo, apoyándose más en la prima de riesgo que en el flujo físico real.

A este frente se suma un elemento político nada menor: el mensaje directo de la Casa Blanca alentando las protestas y deslizando que “la ayuda está en camino”. El mercado interpreta estas declaraciones como un endurecimiento del pulso entre Washington y Teherán, lo que reduce el margen para una desescalada rápida. En este tipo de escenarios, el petróleo suele reaccionar antes por expectativas que por hechos consumados, y eso explica buena parte de la inercia alcista actual.

Sin embargo, no todo empuja en la misma dirección. Los datos de inventarios en Estados Unidos han introducido una nota de cautela. El último informe del API mostró un aumento notable de las reservas de crudo, con más de cinco millones de barriles adicionales, acompañado además por fuertes subidas en gasolina y destilados. Este aumento de existencias sugiere que, al menos desde el punto de vista del consumo y la oferta doméstica, el mercado estadounidense sigue relativamente bien abastecido. Es un factor que, en condiciones normales, actuaría como freno a subidas prolongadas.

A esto se añade el regreso de Venezuela al tablero. Tras la revocación del embargo estadounidense, el país ha comenzado a revertir los recortes de producción y a reactivar las exportaciones. Ya se han visto salir superpetroleros cargados con cerca de 1,8 millones de barriles cada uno, en lo que parece ser el inicio de un acuerdo de suministro mucho mayor. Este flujo adicional de crudo introduce un elemento de equilibrio que, a medio plazo, podría aliviar tensiones si se consolida y se mantiene estable.

Desde el punto de vista del trading, el mercado está ahora mismo en una zona muy interesante. En el caso del West Texas, mientras el precio sea capaz de consolidar por encima del área de 61,50 dólares, el sesgo sigue siendo favorable para buscar posiciones alcistas. Ese nivel actúa como referencia clave de corto plazo, separando un escenario de continuidad apoyado en la prima geopolítica de un posible giro si los factores de oferta acaban imponiéndose. Por encima de esa zona, el mercado parece dispuesto a seguir pagando riesgo, especialmente si las noticias desde Irán siguen tensándose.

En resumen, el crudo se mueve hoy más por titulares que por balances, más por riesgo que por barriles físicos. La tensión en Irán sostiene la subida, Venezuela introduce dudas sobre la sostenibilidad del movimiento y los inventarios estadounidenses recuerdan que la oferta sigue ahí. En este contexto, el precio manda. Mientras el West Texas se mantenga por encima de 61,50, el mercado sigue dejando la puerta abierta a más avances, aunque con un equilibrio cada vez más frágil entre miedo, expectativa y realidad.

Fuente: xStation5

________

Alejandro de Luis

Editor de Hispatrading Magazine, revista de trading con mayor difusión en español, Alejandro ha trabajado como trader en diferentes sociedades de valores y firmas de trading propietario, así como en áreas de negociación y análisis durante casi dos décadas. Autor de varios libros de trading publicados en más de 5 países ha impartido conferencias formativas y programas de especialización ante audiencias de más de 40 países, entre ellas alumnos de varias universidades europeas de prestigio.

________

👉 Abre tu cuenta real en XTB aquí