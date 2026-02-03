Crudo WTI intenta base técnica con la geopolítica de fondo

Crudo entre soporte técnico y tensión geopolítica

El mercado del crudo vuelve a colocarse en una de esas zonas donde el precio y la geopolítica se miran de frente. No es un movimiento limpio, pero sí tremendamente interesante desde el punto de vista técnico. El West Texas ha conseguido estabilizarse por encima de los mínimos recientes y, mientras se mantenga por encima de la zona de 62,55, el escenario empieza a inclinarse hacia la búsqueda de continuaciones alcistas más que hacia un nuevo tramo de caída.

El contexto fundamental no es menor. La posibilidad de que India reduzca o incluso detenga sus compras de crudo ruso introduce una tensión relevante en el equilibrio del mercado. India ha estado absorbiendo más de 1,3 millones de barriles diarios de petróleo ruso, convirtiéndose en uno de los pilares clave para la colocación de esos barriles en un entorno de sanciones cada vez más estrictas. Si esa puerta se cierra, Rusia tiene pocas alternativas reales. China ya compra volúmenes récord de crudo ruso por vía marítima y su capacidad de absorción no es infinita. El hecho de que Moscú esté ofreciendo descuentos cercanos a los 20 dólares por barril frente al Brent es una señal clara de estrés, no de fortaleza.

Este tipo de tensiones no siempre se traduce de forma inmediata en subidas verticales del precio, pero sí introduce un suelo psicológico en el mercado. El crudo empieza a percibirse como un activo con riesgo de disrupción en la oferta, especialmente si el conflicto geopolítico se mezcla con decisiones comerciales y sanciones cruzadas. A esto se suma un dólar que ha perdido parte de su fortaleza estructural en las últimas semanas, lo que suele actuar como viento de cola para las materias primas denominadas en dólares.





Niveles clave y estrategia operativa en West Texas

Desde el punto de vista técnico, el West Texas está construyendo algo que se parece más a una base que a un techo. Tras las caídas previas, el precio ha dejado de marcar mínimos decrecientes y ha empezado a defender con claridad la zona de 62,55. Ese nivel no es casual. Ahí confluyen referencias técnicas relevantes y, sobre todo, una zona donde el mercado ha decidido que vender agresivamente ya no compensa tanto como antes.

La lectura ahora no es la de perseguir el precio al alza, sino la de tener paciencia. Mientras el crudo se mantenga por encima de 62,55, el sesgo es de buscar retrocesos controlados para incorporarse al lado largo, no de anticipar rupturas sin confirmación. El mercado necesita digerir las noticias, evaluar hasta qué punto la amenaza sobre las exportaciones rusas es real y comprobar si aparecen flujos adicionales de compra ligados a cobertura o reposicionamiento.

En ese escenario, la zona de 64,87 aparece como un objetivo natural. No es un número mágico, pero sí una referencia técnica coherente si el precio confirma retrocesos sanos y vuelve a mostrar intención alcista. Llegar a ese nivel no implicaría euforia ni un cambio estructural de largo plazo, pero sí encajaría con un movimiento de continuación dentro de un mercado que empieza a percibir más riesgos al alza que a la baja.

Conviene recordar que el petróleo no se mueve solo por gráficos. Se mueve por flujos, por decisiones políticas y por expectativas. La posible reconfiguración de los compradores del crudo ruso añade una capa de incertidumbre que el mercado aún está empezando a descontar. No hace falta que India deje de comprar mañana para que el precio reaccione; basta con que esa posibilidad gane credibilidad.

Por eso, mientras el West Texas siga respetando el nivel de 62,55, el planteamiento operativo tiene sentido desde el lado largo, siempre con disciplina y esperando confirmaciones. Si el mercado corrige, pero lo hace sin romper esa zona, el mensaje es claro: el precio está aceptando niveles más altos y preparando el siguiente tramo. Si, en cambio, pierde ese soporte con decisión, la lectura cambiará y tocará reevaluar el escenario.

De momento, el crudo está en ese punto donde se construyen las oportunidades. No es momento de prisa, sino de observar cómo reacciona el precio a cada retroceso y cómo las noticias siguen filtrándose en el mercado. Ahí es donde el trading deja de ser ruido y empieza a tener sentido.



Fuente: xStation5

Alejandro de Luis

Editor de Hispatrading Magazine, revista de trading con mayor difusión en español, Alejandro ha trabajado como trader en diferentes sociedades de valores y firmas de trading propietario, así como en áreas de negociación y análisis durante casi dos décadas. Autor de varios libros de trading publicados en más de 5 países ha impartido conferencias formativas y programas de especialización ante audiencias de más de 40 países, entre ellas alumnos de varias universidades europeas de prestigio.

