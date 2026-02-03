La fuerza naval de EE. UU. derriba un dron iraní cerca del portaaviones USS Abraham Lincoln 🗽El petróleo reacciona

Según funcionarios estadounidenses citados por Reuters, Estados Unidos derribó un dron iraní en las inmediaciones del portaaviones USS Abraham Lincoln. El dron Shahed-139 habría volado en dirección al buque y fue interceptado por un caza F-35.

El petróleo reaccionó con una subida moderada, avanzando hacia la zona de USD 68 por barril. Un escenario de mayor escalada en Medio Oriente podría respaldar un rebote adicional hacia la zona clave de resistencia en torno a USD 70 por barril (límite superior del canal bajista y área de la EMA 200).

Fuente: xStation5