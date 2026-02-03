Cierre de mercado: Acciones caen y termina el cierre del gobierno en EE.UU (03.03.2026)

Las acciones cerraron a la baja tras haber alcanzado máximos récord durante la semana, en un contexto en el que aumentó la prima de riesgo geopolítico y se extendió la presión sobre los precios. En la misma línea, el bitcoin tocó su nivel más bajo, mientras que los metales preciosos continuaron con su recuperación. En renta variable, el sector de software se vio especialmente afectado después de que Anthropic presentara una nueva herramienta de automatización con IA, lo que reavivó la preocupación de que sus negocios principales puedan verse desplazados.



Noticias Claves

Aranceles: El Kremlin rechazó las afirmaciones de Donald Trump sobre que India estaría preparándose para recortar sus compras de petróleo ruso, tras el anuncio en Truth Social de un nuevo acuerdo comercial entre Estados Unidos e India que reduciría de forma significativa los aranceles a las exportaciones indias.

EE.UU.: Tom Barkin señaló que la flexibilización de la política monetaria ha respaldado el mercado laboral mientras las autoridades buscan que la inflación vuelva a la meta; en la misma línea, Stephen Miran sostuvo que, ante la ausencia de fuertes presiones de precios, las tasas deberían bajar. Además, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó fondos para poner fin al cierre del gobierno y envió el proyecto para su firma.

Europa: La Unión Europea planea proponer una nueva asociación de minerales críticos con EE.UU. para fortalecer cadenas de suministro y reducir la influencia de China, según Bloomberg. El plan contempla firmar en unos tres meses un memorando que establezca una hoja de ruta, con posibles proyectos conjuntos de minería y procesamiento, mecanismos de apoyo a precios y salvaguardias contra manipulación de mercado y exceso de oferta.

Oil: El petróleo subió después de que la fuerza naval de Estados Unidos derribara un dron iraní, llevando al WTI por encima de los US$63 por barril, aunque luego recortó ganancias tras comentarios de la Casa Blanca sobre la intención de mantener una vía diplomática con Irán.

Metales: El oro y la plata repuntaron con fuerza tras un desplome reciente, el oro al contado subió hasta 6,2% (sobre US$4.950/oz) y la plata más de 12% (sobre US$89/oz). El cobre también rebotó, avanzando 4% hasta US$13.403 por tonelada en LME impulsado por señales desde China, donde una asociación industrial estatal pidió ampliar reservas estratégicas del metal.

Bitcoin: Bitcoin cayó a su nivel más bajo desde el retorno de Trump a la Casa Blanca, borrando las ganancias posteriores a su victoria electoral; perforó los US$74.424,95 (mínimo de 2025) y acumula una baja superior al 15% en el año, extendiendo una racha negativa de casi cuatro meses.

Acciones: Walt Disney Co. anunció que Josh D'Amaro sucederá a Bob Iger como CEO; en paralelo, Netflix y Warner Bros enfrentan una audiencia en el Senado de Estados Unidos para defender su fusión de US$82.700 millones ante dudas sobre competencia. La empresa tecnológica Palantir subió tras entregar una proyección de ingresos para 2026 por encima de lo esperado, mientras Novo Nordisk advirtió que sus ventas podrían caer este año por mayor competencia y presión para reducir precios en Estados Unidos, con una baja estimada de 5% a 13%, peor que lo previsto por el mercado.



Análisis US100

El precio ha rechazado la resistencia situada en los 26.040 puntos, lo que ha provocado una reversión completa del tramo alcista y un retorno hacia el soporte de mayor relevancia en 25.171. En este contexto, seguimos observando cómo la presión sobre software ha lastrado el rendimiento del índice, intensificando el sesgo bajista en el corto plazo.

El nivel clave se mantiene en la zona de 25.171, donde el MACD refleja un marcado estado de sobreventa. Si el precio logra sostener este soporte, podría activarse un rebote correctivo que acerque la cotización nuevamente hacia 26.040. No obstante, una ruptura clara de 25.171 aumentaría la probabilidad de una extensión de las caídas, en el siguiente soporte relevante en torno a 24.516.









Fuente: xStation5



Análisis GOLD

El oro ha rebotado desde los mínimos semanales en torno a 4.408 y se ha extendido hasta alcanzar la resistencia correspondiente al 50% de Fibonacci. Pese a este avance, el activo mantiene una estructura técnica favorable, respaldada por el cruce y la pendiente positiva de la media móvil de largo plazo, lo que sugiere continuidad del impulso alcista.

La siguiente zona de referencia se sitúa en el retroceso del 61,8% de Fibonacci, considerado como la resistencia clave. Una ruptura sostenida de este nivel podría habilitar un movimiento de extensión hacia los máximos históricos, ubicados cerca de 5.599. En cambio, un rechazo en esta área incrementaría la probabilidad de una corrección bajista, con retorno potencial hacia 4.408, reactivando la presión vendedora.



Fuente: xStation5

_____

