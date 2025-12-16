Datos de empleo en Reino Unido

Informe de empleo del mes de octubre en Reino Unido
Tasa de desempleo: real: 5,1%. Anterior: 5,0%.
Cambio de empleo: real: -16.000 intermensual. Anterior: -22.000.
Ingresos promedio sin bonificaciones: real: 4,6%. Anterior: 4,7%.
Índice de ingresos promedio + bonificaciones : 4,7%. Anterior: 4,9%.
"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "